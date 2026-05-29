Eugen Tomac, după drona căzută la Galați: „Rusia trebuie și va fi în continuare sancționată”

Europarlamentarul Eugen Tomac, care a fost vehiculat, pe surse, ca posibilă propunere de premier, a transmis vineri, după incidentul dronei căzute pe un bloc, la Galaţi, că Moscova încalcă flagrant în fiecare zi dreptul internaţional şi duce un război de agresiune care deja a depăşit orice limită iar România, care este stat membru NATO şi UE, nu va tolera niciodată acest tip de provocare.

„Este inacceptabilă şi revoltătoare acţiunea iresponsabilă a Federaţiei Ruse. Moscova încalcă flagrant în fiecare zi dreptul internaţional şi duce un război de agresiune care deja a depăşit orice limită”, este mesajul lui Eugen Tomac, pe Facebook. „România este ţară membră a UE şi NATO şi nu vom tolera niciodată acest tip de provocare”, mai spune Tomac.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El precizează că „Rusia trebuie şi va fi în continuare sancţionată”. „Declaraţiile de solidaritate ale aliaţilor sunt garanţia că aceste acţiuni nu vor rămâne fără consecinţe”, mai afirmă europarlamentarul şi consilierul onorific al preşedintelui Nicuşor Dan.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunţat, vineri, la Chişinău, că a convenit cu Ministerul de Externe să fie propuse în CSAT acţiuni pe cale diplomatică privind adoptarea de sancţiuni faţă de diplomaţii ruşi la Bucureşti.

El a adăugat că a convenit cu Ministerul Apărării să facă toate demersurile pentru a solicita aliaţilor din NATO transferul de tehnologii militare „pe care astăzi nu le avem, care ţin de capacităţi antiaeriene, de radare care să poată scana la altitudini joase”.

Editor : M.I.