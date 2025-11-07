Live TV

Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă

Sursa foto: Captura foto/ Youtube

La solicitarea Digi24.ro, Poliția Română a venit cu un comunicat în care explică situația fraților Mocanu. Conform oficialilor, cei doi maneliști și-au respectat condițiile impuse de către instanța de judecată, înainte de a fi condamnați definitiv și nu „au prezentat semne că s-ar sustrage de la executarea pedepsei”. 

Poliția Română explică faptul că Dani Mocanu a avut măsuri preventive succesive (arest preventiv, arest la domiciliu și control judiciar) pe care le-a respectat cu sfințenie, până la pronunțarea decizie definitive. 

Oficialii din cadrul poliției mai explică faptul că cei doi maneliști riscă să execute o pedeapsă și mai mare dacă nu se vor preda autorităților în termen de șapte zile. Astfel, pedeapsa privind sustragerea de la executarea pedepsei fiind de la 6 luni la 3 ani închisoare, pedeapsa care se adaugă la pedeapsa inițială.

Redăm mai jos comunicatul oficialilor:  Polițiștii argeșeni desfășoară activități specifice pentru depistarea a doi bărbați de 33 si 35 de ani, din Ștefănești, condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Persoanele în cauză pe durata urmăririi penale și a judecății cauzei s-au aflat sub măsuri preventive succesive (arest preventiv, arest la domiciliu și control judiciar) masuri dispuse și menținute de către instanțele de judecată competente.

Până la momentul emiterii sentinței definitive emisă de Curtea de Apel, prin care a încetat de drept măsura controlului judiciar pentru cei doi bărbați, aceștia și-au respectat obligațiile impuse de instanța de judecată, astfel, nu au rezultat indicii că aceștia s-ar putea sustragere de la urmărirea penală sau de la punerea în aplicare a mandatelor de executare a pedepsei cu închisoarea.

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, punerea în aplicare a procedurilor specifice de depistare a persoanelor urmărite nu este posibilă anterior momentului emiterii unui mandat de executare a pedepsei închisorii.

Precizăm totodată faptul că, potrivit modificărilor legislative, din luna martie a acestui an, orice persoană care nu se predă organelor de poliție în termen de 7 zile de la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare la pedeapsa închisorii săvârșește infracțiunea de evadare, pedeapsa fiind de la 6 luni la 3 ani închisoare, pedeapsa care se adaugă la pedeapsa inițială.

Totodată, cei doi bărbați au fost dați în urmărire la nivel național și internațional, în baza mandatelor de punere în executare a pedepsei închisorii.

La acest moment sunt în desfășurare activități complexe, conform reglementărilor legale, în vederea depistării persoanelor în cauză și punerii în aplicare a mandatelor de executare a pedepsei închisorii.

Amintim, celebrul manelist Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. În același dosar a fost condamnat și fratele său.

