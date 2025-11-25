O dronă rusească fără încărcătură explozivă a căzut, marți, în județul Vaslui. Cel mai probabil este drona care a fost urmărită ore bune în această dimineață cu patru avioane militare prin trei județe din Moldova. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că aeronavele de luptă ridicate nu au tras asupra dronei, deși aveau ordin să o facă.

Într-o intervenție la Digi24, prefectul din Vaslui, Eduard Popica, a dat mai multe detalii despre locul în care a căzut drona. Potrivit acestuia, autoritățile au emis mesaj RO-Alert și pentru locuitorii din județ.

„Este o dronă fără încărcătură. O dronă de dimensiuni aproximativ de 1,5 m - 2 m. În momentul de față este distrusă, fiind călită de la mare altitudine. Toate elementele sunt în grădina unui cetățean din comuna Puiești. Zona a fost securizată și până la venirea autorităților nu are acces nimeni în acea zonă”, a spus prefectul.

„Lumea este speriată, chiar venind la fața locului, pe marginea drumului. La fiecare casă sunt oamenii ieșiți la porți, încercăm să gestionăm situația astfel încât să nu creăm panică populației. În această dimineață a fost emis în sudul județului Vaslui un mesaj RO-ALERT care a prevenit acest eveniment”, adaugă acesta.

Ministrul Ionuț Moșteanu a anunțat anterior că drona nu are încărcătură explozivă. Aparatul de zbor a survolat trei județe: Galați, Tulcea și, în premieră, Vrancea. O situație fără precedent, mai ales că nu s-a mai întâmplat până acum ca o dronă să pătrundă așa de adânc pe teritoriul țării noastre. Locuitorii din cele trei județe au primit mesaje RO-Alert.

Moșteanu a explicat că avioanele românești și germane au avut aprobare să angajeze drona, însă piloții nu au deschis focul.

„Au avut permisiunea de a angaja. Am o să discut cu piloții germani care au fost în misiune un pic mai încolo, din și au venit mai devreme, ați văzut și dumneavoastră când au aterizat. Au fost de două ori. S-au ridicat câte două avioane Eurofighter de la ora 7:00 și între ele au fost ridicate avioane F-16 de la baza Burcea.

Avioanele nu au tras, au avut permisiunea de a angaja. Voi vedea raportul misiunii, dar foarte probabil analizând potențialele daune colaterale pe care le-ar putea face trăgând cu armament deasupra teritoriului României, au ales să nu angajeze. Este presupunerea mea în momentul ăsta, o să discut și cu dânșii, o să avem și raportul misiunii”, a declarat ministrul Apărării.

