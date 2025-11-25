Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, aflat la Baza 57 Mihail Kogălniceanu împreună cu generalul american Christopher Donahue, a declarat marți că o dronă rusească a fost găsită în județul Vaslui, cel mai probabil aceeași care a intrat dimineață în spațiul aerian al României și a declanșat alertele RO-Alert. Aparatul nu avea încărcătură explozivă, iar piloții români și germani, deși au avut permisiunea de a angaja ținta, nu au tras pentru a evita posibile daune colaterale.

„Generalul Christopher Donahue a venit astăzi să fie alături de soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu pentru a sărbători Thanksgiving, ne-au invitat și pe noi. Trebuia să fie o zi de sărbătoare. Nu este o zi de sărbătoare. Avem o nouă incursiune a unei drone rusești, o nouă provocare a Rusiei la adresa României. O dronă pe care Armata Română și Eurofighterele germane au încercat să o dea jos”, a declarat Moșteanu.

Ministrul a precizat că a fost informat „cu un minut înainte” că drona a fost găsită: „Tocmai mai devreme am primit informația că au găsit o dronă, probabil acea dronă este. Drona a fost găsită undeva în județul Vaslui. Este o dronă fără încărcătură.”

El a anunțat că își întrerupe vizita și se întoarce la București: „O să plec înapoi la București. Generalul Gheorghiță Vlad este acolo, n-a mai venit și ne coordonăm.”

Eurofightere și F-16 au primit permisiunea de a angaja ținta

Moșteanu a explicat că avioanele românești și germane au avut aprobare să angajeze drona, însă piloții nu au deschis focul:

„Au avut permisiunea de a angaja. Am o să discut cu piloții germani care au fost în misiune un pic mai încolo, din și au venit mai devreme, ați văzut și dumneavoastră când au aterizat. Au fost de două ori. S-au ridicat câte două avioane Eurofighter de la ora 7:00 și între ele au fost ridicate avioane F-16 de la baza Burcea. Avioanele nu au tras, au avut permisiunea de a angaja. Voi vedea raportul misiunii, dar foarte probabil analizând potențialele daune colaterale pe care le-ar putea face trăgând cu armament deasupra teritoriului României, au ales să nu angajeze. Este presupunerea mea în momentul ăsta, o să discut și cu dânșii, o să avem și raportul misiunii”, a declarat ministrul Apărării.

„România va primi în curând o nouă capacitate antiaeriană”

Ministrul Apărării a subliniat importanța cooperării cu Statele Unite, în contextul vizitei generalului Donahue. „Faptul că avem aceste trupe aici, avem steagul american pe teritoriul României, este un lucru valoros pentru securitatea României”, a spus Moșteanu.

El a transmis că România va beneficia în curând de o nouă capacitate antiaeriană: „Generalul Donahue o să vă povestească despre o nouă capacitate antiaeriană care va intra în serviciul operațional al Armatei Române în curând și ne va oferi o capacitate sporită de a da jos aceste drone. Trebuie să putem face față mai bine acestor tipuri de provocări”.

RO-Alert în Galați, Tulcea și Vrancea

Locuitorii din județele Galați, Tulcea și Vrancea au primit dimineață mesaje RO-Alert, care avertizau că o dronă rusească a intrat în spațiul aerian național. Avioanele ridicate de la sol au detectat aparatul intermitent pe radare, din cauza altitudinii joase.

Piloții au fost autorizați să o distrugă, însă drona a dispărut de pe radare, cel mai probabil ieșind din spațiul aerian românesc. Alertele au fost ridicate la ora 10:00.

Tot marți, generalul Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, a sosit la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, într-o vizită programată cu ocazia Thanksgiving, la scurt timp după ce SUA au retras aproximativ o mie de militari din România. El a fost întâmpinat de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Citește și O dronă cu inscripția „Z” a căzut în Republica Moldova. Mai multe persoane au fost evacuate și perimetrul a fost izolat

Editor : M.I.