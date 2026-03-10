Live TV

Radu Miruță: Creșterea investițiilor în industria de apărare are rol de descurajare, nu de a „băga România în război”

Data publicării:
ID331672_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Radu Miruță. Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Din articol
Obligațiile României ca stat membru NATO Promisiunea unei „transparențe aproape iritante”

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a respins marți „narativele” potrivit cărora investițiile în industria națională de apărare ar avea ca scop implicarea României într-un conflict militar. Acesta a declarat, la o conferință de specialitate, că majorarea capacităților de producție militară are rol exclusiv de descurajare, nu ofensiv. 

„Nu înseamnă că, dacă mărim capacitățile de producție și investim în apărare, vrem să atacăm pe cineva. Aud un narativ foarte des împins din unele zone, în spațiul public: „Băgați România în război”, „Creșteți capacități de producție”. O prostie! Creșterea capacităților de producție se întâmplă cu un singur scop: descurajarea”, a afirmat Miruță, potrivit Agerpres.

mata pentru a transmite un semnal clar că are capacitatea de a se apăra: „În mintea celor care se uită cu scopuri malițioase înspre România trebuie să se impregneze faptul că România are o capacitate de apărare și că investește mai mult în acest domeniu”. 

Citește și: Miruţă propune o politică europeană de valorificare a fabricilor mai puţin tehnologizate, pentru a le creşte capacitatea de producție

Obligațiile României ca stat membru NATO

Miruţă a invocat și articolul 3 din Tratatul Atlanticului de Nord, care prevede obligația statelor membre NATO de a-și dezvolta capacitățile de apărare.

El a precizat că majorarea taxelor nu are ca scop exclusiv sprijinirea Ucrainei, ci corectarea unor decizii economice greșite din trecut și consolidarea securității naționale: „Nu creștem taxele pentru a investi în industria națională de apărare pentru a ajuta exclusiv ce se întâmplă în Ucraina. Creștem taxele pentru că au fost niște decizii greșite în trecut. (...) Creștem investițiile în zona de apărare pentru a descuraja, nu pentru a fi ofensivi”.

Acesta a vorbit și despre avantajele achizițiilor militare realizate în comun cu alte state membre ale Uniunii Europene, arătând că astfel de proceduri permit obținerea unor prețuri mai mici și livrarea mai rapidă a echipamentelor.

În același timp, Miruță a respins criticile apărute în spațiul public potrivit cărora programul SAFE nu ar fi transparent sau că ar facilita cumpărarea de echipamente militare vechi din state precum Germania sau Franța: „România nu este în situația de a alege dacă să se înzestreze militar cu aceste produse sau nu. Este deja o decizie a statului român validată prin Parlament. Alegerea este dacă obținem aceste capabilități la un preț mai mic, prin SAFE, sau la un preț mai mare”.

Promisiunea unei „transparențe aproape iritante”

Oficialul a afirmat că, pe durata mandatului său, achizițiile militare vor fi realizate cu un grad foarte ridicat de transparență, descris de acesta drept „aproape iritant”. În acest sens, vor fi făcute publice toate elementele și factorii care au stat la baza deciziilor privind atribuirea contractelor.

Totodată, Miruță a precizat că Ministerul Apărării nu va influența alegerea subcontractorilor în proiectele derulate prin programul SAFE. În schimb, Guvernul va stabili prin contracte un cadru care să permită companiilor private din România să intre în mod competitiv în lanțurile de aprovizionare.

Un exemplu este contractul pentru fabrica de pulberi de la Victoria, din județul Brașov, unde investitorul care va realiza proiectul împreună cu statul român va avea obligația de a colabora cu furnizori din economia locală.

„Noi nu spunem cine să fie firmele respective. Spunem doar că acesta este culoarul prin care firmele pot interacționa competitiv cu cel responsabil de producție”, a mai declarat ministrul Apărării.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
profgaze rusia europa vladimir putin
4
Putin spune că Rusia poate furniza din nou petrol și gaze Europei, dar cere ceva în schimb
camera deputatilor in sedinta
5
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc...
Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce Australia a anunțat decizia în privința lor
Digi Sport
Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce Australia a anunțat decizia în privința lor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
radu miruta
Miruţă propune o politică europeană de valorificare a fabricilor mai puţin tehnologizate, pentru a le creşte capacitatea de producție
radu miruta militari
Au început înscrierile în învăţământul militar. Radu Miruță: România are nevoie de tineri curajoși, serioși și dedicați
Titluri Tezaur
Românii pot investi din nou în titluri de stat TEZAUR. Dobânzi de până la 7% și venituri neimpozabile
Roberta Metsola Radu Miruta
Radu Miruţă a vorbit cu Roberta Metsola despre nevoia unui SAFE 2: „Statul român poate contribui la strategia militară europeană”
viorel-salvador-caragea-fb
Miruță explică de ce nu renunță USR la numirea lui Caragea la fabrica de armament de la Sadu, în ciuda controverselor
Recomandările redacţiei
ilie bolojan guvern
DOCUMENT Guvernul a publicat proiectul bugetului pentru 2026. Cum se...
mojtaba khamenei
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Discurs al Ursulei von der...
autostrada a1 bucurești pitești
Circulația pe tronsonul 4 al Autostrăzii Sibiu-Pitești ar putea fi...
Military Drone Systems Demonstration In Zielonka Training Grounds, Poland - 19 Feb 2026
Primul scut anti-drone din Europa. Ce este sistemul polonez SAN și...
Ultimele știri
Numărul moldovenilor care vor unirea cu România a ajuns la cel mai ridicat nivel după declarațiile Maiei Sandu (sondaj)
Simulările Evaluării Naționale și Bacalaureatului, în pericol: 73.000 de profesori refuză să participe. Reacția ministrului Educației
CSM reclamă lipsa de personal: e nevoie de 850 de judecători. Mesaj pentru Guvern: „Nu pensiile blochează justiţia”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul săptămânii. Berbecii se confruntă cu secrete care ies la iveală, Leii își revizuiesc planurile...
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia...
Fanatik.ro
Decizie de ultimă oră! Meciul FCSB-ului din play-out, mutat din nou! Derby-ul Rapid – Dinamo a suferit și el...
editiadedimineata.ro
Hackerii ruși sparg conturile de WhatsApp și Signal ale oficialilor și jurnaliștilor, avertizează Olanda
Fanatik.ro
Ronald Gavril, mesaj special pentru Anamaria Prodan. Cum îi spune după 2 ani de relație 
Adevărul
Cum s-au separat interesele SUA și ale Israelului în conflictul din Iran. Explicațiile profesorului Radu Carp
Playtech
Ţara europeană care îţi dă bani dacă nu foloseşti maşina personală. Primeşti 25.000 de euro de la stat
Digi FM
Kylie Minogue are 57 de ani, dar nu pare că a trecut de 30. Tonică, șic și misterioasă, la Paris
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu știam cât e de scurtă sau de transparentă!" Eugenie Bouchard a apărut la un eveniment cu o rochie pe care...
Pro FM
Giulia Anghelescu, sinceră despre intervențiile estetice: „Multă lume mă întreabă ce mi-am făcut la față”
Film Now
Margot Robbie și-a schimbat complet look-ul. Actrița este de nerecunoscut cu un bob scurt și breton
Adevarul
Misterele unuia dintre cele mai controversate evenimente ale secolului XX. Moartea lui Kennedy, încă o...
Newsweek
900.000 pensionari rămân fără 600 lei la pensie. Alți 1.350.000 pensionari pierd 200 lei. Cum s-a luat decizia
Digi FM
„Nu înțelegem ce s-a întâmplat”. Tragedie fără margini într-o familie, după ce o mamă și-a ucis copiii și s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Un semn rău? Doi misterioşi „peşti ai apocalipsei”, descoperiţi de turişti pe o plajă din Mexic
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026