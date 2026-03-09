Live TV

Au început înscrierile în învăţământul militar. Radu Miruță: România are nevoie de tineri curajoși, serioși și dedicați

Data publicării:
radu miruta militari
Au început înscrierile în învăţământul militar. Foto: Radu Miruta/Facebook

Au început înscrierile în învăţământul militar de luni, 9 martie, anunță ministrul Apărării, Radu Miruţă. „În vremurile pe care le trăim astăzi, alegerea de a servi sub drapelul României nu este doar o opțiune profesională. Este o alegere de caracter,” a transmis ministrul.

„Nu toate profesiile schimbă destine. Unele însă pot apăra o ţară. Sunt profesii care îţi aduc un loc de muncă. Şi sunt profesii care îţi dau un sens. Cariera militară este una dintre ele. Astăzi, 9 martie, au început înscrierile în învăţământul militar. În vremurile pe care le trăim astăzi, alegerea de a servi sub drapelul României nu este doar o opțiune profesională. Este o alegere de caracter,” a transmis Radu Miruță pe pagina de Facebook.

Ministrul precizează că a vizitat Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, unde a văzut tineri care muncesc serios pentru a deveni ofiţerii de care România va avea nevoie mâine.

„Armata României înseamnă disciplină, responsabilitate şi camaraderie. Înseamnă oameni care înţeleg că libertatea şi siguranţa nu sunt lucruri garantate, ci lucruri care trebuie apărate în fiecare zi. România are nevoie de tineri curajoşi, serioşi şi dedicaţi. Tineri care să aleagă un drum greu, dar care contează. Dacă simţi că poţi fi unul dintre ei, informează-te şi decide dacă drumul acesta este pentru tine”, se arată în mesajul transmis de ministrul Apărării.

Înscrierile au început pe 9 martie pentru:

-colegiile naţionale militare

-instituţiile militare şi civile de învăţământ superior - ofiţeri

-învăţământul superior medical - subofiţeri sanitari

-învăţământul postliceal militar - maiştri militari şi subofiţeri

Ministrul a distribuit și detalii despre locurile scoase la concurs şi paşii pentru înscriere.

Editor : A.P.

