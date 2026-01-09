Live TV

Video Raed Arafat acuză că unii încearcă să minimalizeze gestul elvețienilor pentru Nicușor Dan: „Înregistrarea spune totul”

Data actualizării: Data publicării:
Șeful DSU, Raed Arafat. FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a reacţionat vineri cu privire la escortarea aeronavei în care se afla președintele Nicușor Dan pe teritoriul Elveţiei, menţionând că a fost un „gest de mulţumire pentru sprijinul oferit de România după tragedia de la Crans-Montana”.

El a precizat, într-o postare pe Facebook, că România ajută fără să aştepte recunoştinţă, tocmai de aceea un asemenea gest din partea Elveţiei are „o semnificaţie aparte şi arată clar că eforturile depuse sunt apreciate”.

„Înregistrarea spune totul. Avioanele Forţelor Aeriene Elveţiene au flancat şi au însoţit pentru scurt timp aeronava în care se afla Preşedintele României, ca gest de mulţumire pentru sprijinul oferit de România după tragedia de la Crans-Montana. România ajută fără să aştepte recunoştinţă, pentru că aşa este normal. Tocmai de aceea, un asemenea gest din partea unei ţări prietene are o semnificaţie aparte şi arată clar că eforturile depuse sunt apreciate. Păcat că unii încearcă să minimalizeze un gest care, în realitate, este un semn de respect pentru toţi cei care s-au implicat în această misiune”, a scris Raed Arafat.

Vineri dimineaţa, şeful statului a publicat înregistrarea convorbirii dintre pilotul român al aeronavei Spartan cu care a călătorit în Franţa şi controlorul de trafic din Zurich în care era comunicată decizia de escortare a aeronavei româneşti care se întorcea de la Paris.

„Pentru informarea voastră, mai târziu veţi fi interceptaţi de Forţele (Aeriene) Elveţiene pentru a vă mulţumi pentru eforturile voastre la Crans-Montana”, se aude spunând, în înregistrarea publicată, controlorul de trafic din Zurich.

Potrivit unui mesaj postat pe pagina de Facebook a DSU, dincolo de aeronave şi proceduri, rămâne povestea despre echipe, solidaritate şi responsabilitate comună în faţa situaţiilor de urgenţă.

Raed Arafat informa, pe 2 ianuarie, că România ajută Elveţia în cazul incendiului de la barul din staţiunea Crans-Montana datorită activării Mecanismului european de protecţie civilă. El arăta, la Digi 24, că o primă intervenţie a constat în transportul a cinci pacienţi cu o aeronavă a Ministerului Apărării de la Lausanne la Paris.

Controversa legată de escortarea aeronavei preşedintelui Nicuşor Dan pe teritoriul Elveţiei a apărut după ce jurnalistul Patrick Andre de Hillerin a publicat un răspuns semnat de purtătorul de cuvânt al armatei elveţiene, Armeesprecher Mathias Volken, în care acesta afirma că zborul celor două avioane F-18 Hornet în preajma Spartanului în care se afla şeful statului a fost o misiune de rutină a aviaţiei elveţiene, şi nu de mulţumire pentru ajutorul oferit de România.

