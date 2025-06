Directorul INSCOP Remus Ștefureac a declarat, sâmbătă la emisiunea „În fața ta” difuzată de Digi 24, că varianta unui premier tehnocrat, în opinia sa, ar fi „catastofală” pentru români. Directorul INSCOP a adăugat că, în cazul în care coaliția partidelor pro-occidentale nu va funcționa, va fi suficient spațiu pentru apariția altor formațiuni politice, însă trebuie avut în vedere și că există un bazin de 44% care achiesează la mesajele extremiste, radicale, populiste.

„Cred că varianta unui premier tehnocrat este catastrofală pentru români în acest moment; avem de luat decizii complicate, avem și un război la granițe, avem o coaliție formată din patru partide, în care niciun partid nu are majoritatea. Un premier tehnocrat va avea zero autoritate în fața miniștrilor, va avea zero autoritate în fața partidelor, va avea zero autoritate în fața Parlamentului”, a afirmat Remus Ștefureac, sâmbătă la emisiunea „în Fața ta” difuzată de Digi 24.

Directorul INSCOP a mai spus că, în varianta unui premier tehnocrat, toate oalele s-ar sparge în capul președintelui Nicușor Dan, pentru că „ar fi singurul care va aspira toate nemulțumirile”.

„Nu cred în această formulă, cred că ar fi cea mai nefericită, iar la finalul unui asemenea experiment, toate oalele, dar toate oalele eșecului, și cred că va ar fi un eșec, s-ar sparge, evident, în capul președintelui Nicușor Dan, pentru că ar fi singurul care va aspira toate nemulțumirile. Nu cred că o asemenea formulă este funcțională, cu atât mai mult într-o situație de criză economică, într-o situație de criză de securitate și într-o situație în care regimul nostru politic, democrația noastră este în criză”, a mai explicat Ștefureac.

„Susținătorii partidelor extremiste sunt în principal din mediul rural”

Remus Ștefureac consideră că există suficient spațiu pentru apariția unor noi partide, în cazul în care viitoarea coaliție de guvernare nu va funcționa.

„Deci, dacă această coaliție nu va funcționa, evident că va fi spațiu suficient pentru apariția unor noi partide și cred că și societatea este pregătită. Societatea românească este mai dinamică. S-ar putea să vedem un partid al lui Ponta. Indiferent de lipsa de performanță sau performanța unui viitor guvern, există un bazin, totuși, acesta de 44% astăzi, bazinul partidelor cu mesaj extremist, radical, populist. Atenție, nu înseamnă că votanții acestor partide sunt extremiști. Sigur, pot fi și oameni care să rezoneze la ideile extremiste, dar sunt o ultra-minoritate”, a explicat directorul INSCOP.

El a mai spus că persoanele care susțin partidele extremiste provin din mediul rural, din orașele mici care nu se bucură încă de beneficiile aderării la UE, de dezvoltare.

„Susținătorii acestor partide sunt în principal din mediul rural, din orașele mici, unde nu au ajuns beneficiile dezvoltării, aderării la Uniunea Europeană în aceeași măsură în care au ajuns în marile orașe, unde nu sunt oportunități de locuri de muncă bine plătite, de unde se pleacă masiv, au plecat masiv tineri să muncească în în Occident, unde sunt familii risipite, destrămate. Acesta este electoratul încărcat de de frustrare, chiar dacă și acolo sigur nivelul de trai a crescut”, a conchis Remus Ștefureac.

