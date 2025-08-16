Amenințați cu moartea sau țintele unor atacuri cibernetice: cât cheltuiesc mogulii din domeniul tehnologic pentru securitatea personală

Marile grupuri tehnologice, printre care Meta, Alphabet și Nvidia, și-au mărit semnificativ cheltuielile pentru securitatea personală, totalul ajungând la aproape 50 de milioane de dolari. Investiția se impune în contextul în care șefii din domeniul tehnologic joacă un rol tot mai important în politica americană, ceea ce a condus la un val de ostilitate față de directorii executivi ai companiilor de profil, scriu jurnaliștii Financial Times.

Bugetele de securitate pentru directorii executivi ai 10 mari companii de tehnologie analizate de Financial Times au crescut la peste 45 de milioane de dolari în 2024. Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia și Palantir și-au mărit bugetul de protecție cu peste 10% față de anul precedent.

Potrivit experților în securitate, cheltuielile și îngrijorarea cu privire la amenințările adresate șefilor din domeniul tehnologiei au crescut în acest an, după atacurile de mare amploare din SUA, care i-au vizat pe directorii executivi ai companiilor.

„Nu am văzut niciodată amenințarea sau îngrijorarea mai mare decât în prezent”, a declarat James Hamilton, fondatorul Hamilton Security, fost agent FBI și fost vicepreședinte al Gavin de Becker and Associates, care a furnizat servicii de securitate privată pentru șeful Tesla, Elon Musk, și fondatorul Amazon, Jeff Bezos. „Oamenii se concentrează asupra liderului unei companii, ca reprezentant al tuturor lucrurilor care nu funcționează în lume”, a adăugat el.

Șefii corporațiilor IT, tot mai vizați de atacuri

O avalanșă de mesaje de susținere online pentru Luigi Mangione, acuzat de uciderea șefului United Healthcare, Brian Thompson, anul trecut, a stârnit îngrijorări pe scară largă, în rândul liderilor din mediul de afaceri, cu privire la noi atacuri și a obligat companiile să-și reevalueze protocoalele de securitate, potrivit experților în domeniu.

Recent, patru persoane au fost ucise într-o clădire de birouri din New York, în iulie, atacatorul vizând Liga Națională de Fotbal American. Totul, din cauza unei nemulțumiri pe care o avea față de organizație, conform oficialilor orașului.

„Prima jumătate a acestui an a fost la fel de aglomerată pentru noi ca tot anul 2024”, a declarat Joe LaSorsa, fondatorul LaSorsa Security & Associates, o firmă de protecție a executivilor. Compania a primit de cinci ori mai multe solicitări de evaluare a riscurilor în ultimele luni și a înregistrat o „creștere remarcabilă” a atacurilor asupra locuințelor executivilor, a adăugat el.

Șefii din domeniul tehnologiei sunt deosebit de vulnerabili din cauza faimei lor, precum și a ostilității publice față de profiturile corporative, concedierile, utilizarea abuzivă a datelor și rolul lor politic din ce în ce mai important, de la campania electorală prezidențială din 2024 încoace.

Sectorul tehnologic a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de companii care au implementat măsuri de securitate pentru executivi, cu o creștere de 73,5% a celor care au beneficiat de aceste măsuri între 2020 și 2024, potrivit unui raport al Equilar.

Cât cheltuiește Meta pentru a-și proteja conducerea

Meta are, de mult timp, cele mai mari cheltuieli cu securitatea dintre companiile Big Tech. Conform informațiilor divulgate către Financial Times, compania-mamă a Facebook a plătit peste 27 de milioane de dolari în 2024, în creștere față de 24 de milioane de dolari în anul precedent, pentru securitatea personală a lui Mark Zuckerberg și a familiei sale, inclusiv la reședințele lor și în timpul călătoriilor.

Costurile Meta sunt mult mai mari decât ale concurenților săi, deoarece grupul a acceptat să asigure securitatea directă a membrilor familiei Zuckerberg, și nu doar a directorului executiv însuși. În calitate de director executiv și fondator al Facebook, Zuckerberg și-a păstrat majoritatea drepturilor de vot, ceea ce îi conferă o influență mai mare asupra deciziilor consiliului de administrație decât omologii săi.

Mogulii din domeniul tehnologiei, precum Mark Zuckerberg, Jeff Bezos și Elon Musk, fac tot posibilul să intre în grațiile lui Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Alte personalități de renume, precum Bezos și Musk, plătesc sume mari pentru propria securitate, care sunt separate de cheltuielile divulgate public de către companiile lor.

Salariile extrem de mari și premiile în acțiuni, raportate public, fac, de asemenea, șefii din domeniul tehnologiei deosebit de vulnerabili. Boom-ul acțiunilor din domeniul tehnologiei, din ultimii ani, a dus la plăți de miliarde de dolari pentru unii directori.

Amenințări cu moartea sau atacuri fizice

Averea personală a directorului executiv al Palantir, Alex Karp, a crescut cu aproape 7 miliarde de dolari în 2024. Karp a primit amenințări cu moartea, invocând activitatea grupului de informații pentru armata israeliană, iar birourile sale din Silicon Valley au fost vandalizate în timpul protestelor împotriva contractelor Palantir cu autoritățile de imigrare din SUA, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune și citate de Financial Times.

Karp beneficiază de pază 24 de ore din 24 și a fost văzut însoțit de până la patru bodyguarzi.

Averea directorului executiv al Nvidia, Jensen Huang, a crescut la peste 153 de miliarde de dolari, pe măsură ce producătorul de cipuri a crescut până a devenit prima companie de 4 trilioane de dolari luna trecută. Nvidia a cheltuit 3,5 milioane de dolari pentru securitatea lui Huang în 2024, față de 2,2 milioane de dolari în 2023.

O persoană apropiată de Nvidia a declarat că securitatea lui Huang a crescut odată cu faima sa, sporită de rolul său important în lobby-ul pe lângă administrația Trump privind exporturile de cipuri AI către China și de creșterea vertiginoasă a prețului acțiunilor grupului.

Huang a devenit una dintre figurile emblematice ale boom-ului AI și este cunoscut pentru interacțiunea cu fanii săi, ceea ce îi poate crește riscul, a spus persoana respectivă. Fanii au fost văzuți asaltându-l în toaleta conferinței anuale GTC a companiei, care a avut loc în martie, în California.

Păziți precum șefii de stat

Între timp, Musk, directorul executiv al Tesla și cel mai bogat om din lume, și-a extins securitatea personală în ultimii ani din cauza amenințărilor cu moartea și a hărțuitorilor.

Profilul său public a crescut și mai mult anul trecut, după ce a devenit cel mai mare donator al președintelui Donald Trump și a susținut activiștii de dreapta din Germania și Marea Britanie pe platforma X. Anul trecut, le mărturisea acționarilor săi:

În ultimele șapte luni, doi maniaci criminali au încercat să mă omoare

Musk călătorește acum cu până la 20 de profesioniști în domeniul securității, potrivit unor surse citate de Financial Times. Anul trecut, el și-a înființat propria companie de securitate, Foundation Security.

Tesla a dezvăluit că a cheltuit 2,4 milioane de dolari pentru securitatea lui Musk, în 2023. Companiile private ale lui Musk, inclusiv SpaceX și xAI, nu au spus cât cheltuiesc pentru protecție.

Amazon a plătit 1,6 milioane de dolari pentru securitatea lui Bezos în fiecare an, cel puțin din 2010. Anul trecut, a plătit și 1,1 milioane de dolari pentru directorul executiv Andy Jassy, în creștere față de 986.000 de dolari în anul precedent.

Bezos a fost deseori ținta criticii publice din cauza averii sale personale, a aranjamentelor fiscale și a abordării companiei față de probleme precum drepturile lucrătorilor. Gigantul comerțului electronic a instalat panouri antiglonț în sediul central din Seattle la începutul anului 2019, cu câțiva ani înainte ca Bezos să demisioneze din funcția de director executiv.

Giganți tehnologici pentru care securitatea nu (mai) este o prioritate

Însă nu toți șefii din domeniul tehnologiei și-au sporit securitatea anul trecut. Palo Alto Networks și-a dublat cheltuielile de securitate pentru directorul executiv Nikesh Arora în 2023, ajungând la 3,5 milioane de dolari, dar le-a redus la 1,6 milioane de dolari în 2024. Costurile de securitate ale Apple pentru directorul Tim Cook au scăzut, de asemenea, de la un nivel maxim de 2,4 milioane de dolari în 2023 la 1,4 milioane de dolari anul trecut.

Preocupările sporite legate de securitate au afectat întreprinderile din toate sectoarele. În urma asasinării lui Thompson, companii precum CVS Pharmacy și Anthem Blue Cross Blue Shield au eliminat fotografiile și biografiile directorilor lor de pe site-urile web, potrivit unui raport al firmei de consultanță pentru acționari Glass Lewis.

Salariul de bază al lui Tim Cook a rămas în 2021 la trei milioane de dolari dar a primit acţiuni în valoare de 82,3 milioane de dolari. Foto: Gulliver/GettyImages

Companiile au implementat, de asemenea, politici de călătorie mai stricte pentru șefi. De exemplu, contractorul din domeniul apărării Lockheed Martin a impus CEO-ului său să utilizeze exclusiv avioane private ale companiei.

JPMorgan a cheltuit 882.000 de dolari pentru securitatea lui Jamie Dimon în 2024, în creștere față de 866.000 de dolari în 2023 și 761.000 de dolari în 2022, potrivit informațiilor divulgate.

Grupul media Fox a raportat o creștere anuală a costurilor de securitate pentru CEO-ul Lachlan Murdoch începând din 2020, invocând sentimentul puternic al opiniei publice în legătură cu activitatea sa de difuzare, în special în anii electorali. „Anterior, vedeam că directorii erau vizați de persoane care aveau nemulțumiri personale față de ei, cum ar fi angajați nemulțumiți sau foști parteneri de afaceri, dar direcția violenței față de conducerea companiei s-a schimbat”, a declarat Lianne Kennedy-Boudali, consultant pentru securitatea directorilor la firma globală de consultanță în domeniul riscurilor, Control Risks.

Alte vulnerabilități

Pe lângă amenințările cu asasinatul, firmele de securitate sunt solicitate să ajute la protejarea împotriva tentativelor de răpire, intruziunilor în locuințe și hărțuirii. Directorii executivi se confruntă, de asemenea, cu amenințări cibernetice, inclusiv utilizarea inteligenței artificiale pentru a crea falsuri vocale profunde pentru a aproba transferuri de fonduri către locuri unde banii nu pot fi recuperați, cum ar fi portofelele de criptomonede.

Roderick Jones, fondatorul Concentric, un grup de securitate pentru directori, a declarat că orice companie care combină „resentimentul profund al publicului cu o bază mare de acționari retail și directori vizibili se confruntă acum cu un profil de risc structural mai ridicat”.

Fondatorii și investitorii din domeniul criptomonedelor au fost printre primii și cei mai entuziaști adoptatori ai măsurilor de securitate. Coinbase a cheltuit 6,2 milioane de dolari pentru securitatea personală a directorului său executiv, Brian Armstrong, anul trecut.

O serie recentă de tentative de răpire a șefilor din domeniul criptomonedelor și a familiilor acestora a sporit sentimentul de risc în Europa și SUA. Amenințarea este parțial determinată de „o narativă negativă continuă în jurul tehnologilor și politizarea tehnologiei în general”, potrivit lui Konstantin Richter, fondatorul companiei de criptomonede Blockdaemon, în valoare de 3,3 miliarde de dolari.

„De fiecare dată când piața crește, lucrurile devin ciudate”, a adăugat el. „Este esențial să păstrezi un profil discret.”

