Atac cibernetic uriaș la Discord: actele de identitate a peste 70.000 de utilizatori au fost furate

Data publicării:
discord
Actele de identitate ale aproximativ 70.000 de utilizatori Discord au fost compromise în urma unui atac cibernetic de amploare care a vizat un furnizor extern al companiei. Hackerii susțin că au sustras 1,5 terabytes de date, inclusiv peste două milioane de fotografii ale utilizatorilor.

Compania confirmă breşa şi spune acum că printre datele furate de hackeri se numără cele în jur de 70.000 de acte de identitate ale utilizatorilor din întreaga lume, informează News.ro.

Discord cere actele de identitate pentru verificarea vârstei utilizatorilor, condiţie care începe să fie impusă prin lege în din ce în ce mai multe ţări.

Hackerii exagerează proporţiile breşei şi au încercat să şantajeze Discord prezentând informaţii false, spune compania.

Discord mai susţine că atacul a vizat un terţ care realizează pentru companie anumite sarcini de relaţii cu clienţii şi că, între timp, sistemele afectate au fost securizate.

