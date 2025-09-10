Constructorii auto europeni lansează o ofensivă de modele electrice pentru a contracara rivalii chinezi. O ofensivă mult așteptată, dar văzută de mulți ca destul de întârziată: companiile din China au mușcat deja din segmentul electric european.

Ofensivă puternică

Industria auto europeană a intrat într-o etapă de ofensivă puternică, încercând să răspundă presiunii crescânde venite din partea producătorilor chinezi de vehicule electrice.

Este vorba de două piețe – cea europeană, dar și cea din China, văzută de mulți drept mult mai importantă.

Înaintea deschiderii salonului auto IAA Mobility (9 – 12 septembrie, Munchen), companiile Volkswagen, BMW şi Renault au prezentat noi modele menite să îşi consolideze poziţia pe piaţa europeană şi să recâştige terenul pierdut în China, cea mai mare piaţă auto din lume, relatează CNBC.

Noi modele

Volkswagen a dezvăluit conceptul ID.Cross, un automobil electric compact, cu accent pe software, parte din strategia de a-şi menţine supremaţia în electromobilitate în Europa.

BMW a lansat în premieră mondială SUV-ul electric iX3, bazat pe arhitectura „superbrain”, care înlocuieşte componente hardware tradiţionale cu un sistem computerizat centralizat, aducând un nivel superior de tehnologie digitală.

Renault a venit cu două noutăţi: a şasea generaţie a celebrului Clio, unul dintre cele mai vândute modele ale sale, şi Renault 5 Turbo 3E, descris drept primul „mini supercar” electric al companiei.

O altă mare revelație a venit din partea Mercedes, care a contracarat modelul iX3 al BMW cu noua versiune a modelului său echivalent, GLC. Mercedes-Benz GLC cu tehnologie EQ (denumirea oficială a mașinii), complet electric, demonstrează, de asemenea, că MB renunță la ideea de linii separate de mașini ICE și EV.

„Un semnal clar”

Specialiştii consideră că aceste lansări sunt un răspuns direct la avansul producătorilor chinezi, apreciaţi de consumatorii europeni pentru dotările digitale.

„Este un semnal clar că marii producători europeni intensifică lupta, introducând tehnologii de nouă generaţie pentru a concura rivalii specializaţi doar pe vehicule electrice”, a explicat Rico Luman, economist ING.

Klaus Rosenfeld, directorul general al producătorului german de componente auto Schaeffler, a declarat pentru CNBC că ediţia de anul acesta a IAA Mobility va demonstra „încrederea şi optimismul” industriei auto europene, subliniind că succesul în China rămâne testul suprem: „Cine reuşeşte în China, reuşeşte oriunde.”

În contextul unor provocări majore – costuri de producţie în creştere, tarife americane, perturbări ale lanţurilor de aprovizionare şi reglementări stricte – ofensiva lansată de Volkswagen, BMW şi Renault arată că giganţii auto europeni sunt hotărâţi să îşi păstreze rolul central pe piaţa globală, în ciuda competiţiei dure din partea Chinei.

