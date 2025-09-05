Cel mai rapid supercomputer din Europa a fost inaugurat în Germania. Cum ar putea să schimbe viitorul AI

Cel mai rapid supercomputer european a devenit operaţional vineri, în vestul Germaniei, în prezenţa cancelarului german Friedrich Merz . JUPITER, localizat la Centrul de Cercetare Jülich, este al patrulea supercomputer ca viteză din lume și cel mai eficient energetic.

Supercomputerul JUPITER este localizat în Centrul de Cercetare Jülich, în apropierea frontierelor cu Belgia şi Ţările de Jos şi are drept obiectiv creşterea capacităţilor inteligenţei artificiale (AI), potrivit Agerpres.

Acest computer, cel de-al patrulea ca viteză din lume, deschide posibilităţi complet noi pentru antrenarea modelelor AI sau pentru simulări ştiinţifice", a declarat cancelarul Merz, adăugând că întăreşte poziţia de frunte a Germaniei în revoluţia tehnologică.

"Ne dorim ca Germania să devină o naţiune AI. Este foarte posibil ca într-o zi, în retrospectivă, să considerăm anii 2020 drept decada AI a vremurilor noastre", a declarat Merz.

În prezent SUA şi China conduc detaşat în cursa AI, dar Europa şi Germania vor avea oportunitatea de a le ajunge din urmă, a mai susţinut el. "Dispunem de institute de cercetare de nivel mondial. Avem universităţi de nivel mondial. Avem start-up-uri AI dinamice şi de succes, spre exemplu DeepL în domeniul traducerilor automate sau Black Forest Labs în domeniul generării imagistice sau Helsing în domeniul securităţii şi apărării", a adăugat el.

JUPITER este alimentat cu electricitate verde şi este astfel supercomputerul cel mai eficient energetic din lume. Acest lucru face acest supercomputer să fie unic, a precizat Astrid Lambrecht, şefa centrului de cercetare.

"Într-o perioadă în care digitalizarea şi tehnologia AI necesită din ce în ce mai multă energie, noi folosim JUPITER pentru a demonstra cum arată calea către tehnologia bazată pe resurse verzi", a susţinut ea.

