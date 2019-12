Cercetătorii în securitate cibernetică avertizează: Numărul ameninţărilor de tip „ransomware” va creşte în 2020

Amenințările cibernetice vor crește în complexitate și vor fi mai bine țintite în 2020, diversificându-se sub influența unor factori cum ar fi dezvoltarea și propagarea învățării automatizate, tehnologiile pentru dezvoltarea fenomenului „deepfake” sau tensiunile în jurul rutelor comerciale dintre Asia și Europa, relatează MEDIAFAX.

Cercetătorii Kaspersky spun că tendința generală arată că amenințările vor crește în complexitate și vor fi mai bine țintite, diversificându-se sub influența factorilor externi, cum ar fi dezvoltarea și propagarea învățării automatizate, tehnologiile pentru dezvoltarea fenomenului „deepfake” sau tensiunile în jurul rutelor comerciale dintre Asia și Europa. Prognozele au fost elaborate pe baza schimbărilor la care echipa globală de cercetare și analiză a asistat pe parcursul anului 2019, cu scopul de a sprijini comunitatea securității cibernetice, cu câteva direcții și informații.

După o serie de scurgeri de date cu caracter personal care s-au întâmplat în anii trecuți, numărul de date personale disponibile le-a permis grupurilor să realizeze atacuri direcționate, folosindu-se de informațiile victimelor. În 2020, atacatorii vor căuta și mai adânc, vânând scurgeri de date și mai sensibile, cum ar fi datele biometrice.

Cercetătorii au evidențiat o serie de tehnologii cheie, care ar putea atrage victimele abuzului de date cu caracter personal în capcanele atacatorilor. Dintre acestea, se discută public despre deepfake video și audio, care pot fi automatizate și contribuie la crearea de escrocherii și tehnici de inginerie socială.

Alte previziuni pentru 2020 privesc atacurile cu indicii false implantate, care pot atinge un nou nivel. Acest fenomen se va dezvolta în continuare, atacatorii căutând nu numai să evite atribuirea, ci și să dea vina pe altcineva în mod proactiv. Programele malware, script-urile, instrumentele de securitate disponibile public sau software-ul de administrator, alături de câteva indicii false – având în vedere că cercetătorii în securitate caută orice indiciu, cât de mic – ar putea fi suficiente pentru a devia responsabilitatea către altcineva.

Programele ransomware se orientează către amenințări direcționate. O posibilă schimbare ar putea fi faptul că, în loc să facă fișierele nerecuperabile, atacatorii vor amenința cu publicarea datelor pe care le-au furat de la compania victimă.

Noile reglementări bancare din UE deschid noi vectori de atac. Deoarece băncilor li se va cere să își deschidă infrastructura și datele către terți care doresc să ofere servicii clienților băncilor, este foarte posibil ca atacatorii să încerce să profite de aceste noi mecanisme cu noi scheme frauduloase.

Mai multe atacuri vor avea loc asupra infrastructurii și atacuri împotriva țintelor non-PC. Autorii hotărâți și-au extins, de ceva timp, seturile de instrumente dincolo de Windows și chiar de sistemele PC, VPNFilter și Slingshot, de exemplu, vizând hardware-ul de rețea.

Atacurile cibernetice se concentrează pe rutele comerciale dintre Asia și Europa. Există mai multe moduri în care acest lucru s-ar putea materializa. De exemplu, printr-o creștere a spionajului politic, deoarece guvernele încearcă să-și asigure interesele acasă și în străinătate. Este probabil să se extindă și la spionajul tehnologic în situații de criză economică potențială sau reală, pe fondul instabilității rezultate.

Apar noi posibilități de interceptare și noi metode de extragere a datelor. Utilizarea lanțurilor de aprovizionare va continua să fie una dintre metodele de livrare cel mai dificil de abordat. Este probabil ca atacatorii să continue să extindă această metodă prin containere software manipulate, de exemplu.

Abuzul de informații personale crește, pe fondul AI. Este foarte asemănător cu unele dintre tehnicile discutate, de prezentare a reclamelor electorale prin intermediul rețelelor de socializare. Această tehnologie este deja folosită și este doar o chestiune de timp înainte ca unii atacatori să profite de ea.

„Viitorul are atât de multe posibilități, încât probabil că există lucruri care nu sunt incluse în predicțiile noastre”, spune Vicente Diaz, security researcher la Kaspersky. „Măsura și complexitatea mediilor în care se derulează atacurile fac posibil numărul mare de scenarii potențiale. În plus, nicio echipă de cercetare a amenințărilor nu are, singură, o vizibilitate completă asupra operațiunilor atacatorilor APT. Vom continua să încercăm să anticipăm activitățile grupurilor APT și să înțelegem metodele pe care le utilizează, oferind, în același timp informații, despre campaniile lor și despre impactul pe care îl au.”

