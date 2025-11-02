China a rezolvat o „problemă veche de un secol” cu un cip analogic de 1.000 de ori mai rapid decât cele digitale de ultimă generație

Cercetătorii din China au spus că au dezvoltat un nou cip analogic care este de 1.000 de ori mai performant decât cele mai noi unități de procesare grafică (GPU) produse de Nvidia și AMD și care ar putea fi crucial în domenii precum inteligența artificială și tehnologia 6G.

Oamenii de știință de la Universitatea Peking au reușit cu ajutorul acestui dispozitiv să rezolve două probleme cruciale: limitările legate de consumul de energie și de procesare a datelor în domenii emergente precum inteligența artificială și tehnologia 6G, dar și „problema veche de un secol” legată de precizia și impracticabilitatea calculatoarelor analogice, potrivit unui nou studiu publicat în revista Nature Electronics.

Când a fost folosit pentru a rezolva probleme complexe de comunicații, cipul analogic a fost la fel de precis ca procesoarele digitale standard, însă a folosit de 100 de ori mai puțină energie, potrivit Live Science.

După unele ajustări, cercetătorii au spus că dispozitivul a devenit de 1.000 de ori mai performant decât cele mai noi plăci video existente – mai noi chiar și decât cele folosite de OpenAI pentru antrenarea ChatGPT.

„Odată cu explozia de aplicații ce folosesc cantități uriașe de date, acest lucru reprezintă o provocare pentru calculatoarele digitale, în special pe măsură ce scalarea tradițională a dispozitivelor devine din ce în ce mai dificilă”, au explicat autorii studiului, care susțin că evaluările lor arată că cipul analogic oferă un randament de 1.000 de ori mai mare și un consum de energie de 100 de ori mai mic decât procesoarele digitale de ultimă generație.

Mecanismul Antikythera, care a fost descoperit în largul coastei Greciei în 1901, este considerat a fi cel mai vechi calculator analogic. A fost construit acum mai bine de 2.000 de ani și folosea un sistem complex de rotițe mecanice interconectate pentru a face calcule.

Tehnologia calculatoarelor analogice a fost ignorată în mare parte în era digitală pentru că aceste sisteme necesită semnale fizice continue pentru a procesa informația, care sunt mult mai greu de controlat cu precizie decât stările stabile (1 și 0) cu care funcționează calculatoarele digitale.

Capitolele la care excelează calculatoarele analogice sunt viteza și eficiența – pot gestiona simultan un volum mare de informații cu mai puțină energie.

Circuitele cipului ar mai putea fi îmbunătățite pe viitor, ceea ce i-ar crește încă și mai mult performanța, potrivit cercetătorilor chinezi.

