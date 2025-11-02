Live TV

China a rezolvat o „problemă veche de un secol” cu un cip analogic de 1.000 de ori mai rapid decât cele digitale de ultimă generație

Data actualizării: Data publicării:
ilustrație cu un mecanism cu rotițe și o placă de bază cu un procesor de calculator
În unele teste, cipul analogic a fost la fel de precis ca procesoarele digitale standard, însă a folosit de 100 de ori mai puțină energie. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Cercetătorii din China au spus că au dezvoltat un nou cip analogic care este de 1.000 de ori mai performant decât cele mai noi unități de procesare grafică (GPU) produse de Nvidia și AMD și care ar putea fi crucial în domenii precum inteligența artificială și tehnologia 6G.

Oamenii de știință de la Universitatea Peking au reușit cu ajutorul acestui dispozitiv să rezolve două probleme cruciale: limitările legate de consumul de energie și de procesare a datelor în domenii emergente precum inteligența artificială și tehnologia 6G, dar și „problema veche de un secol” legată de precizia și impracticabilitatea calculatoarelor analogice, potrivit unui nou studiu publicat în revista Nature Electronics.

Când a fost folosit pentru a rezolva probleme complexe de comunicații, cipul analogic a fost la fel de precis ca procesoarele digitale standard, însă a folosit de 100 de ori mai puțină energie, potrivit Live Science.

După unele ajustări, cercetătorii au spus că dispozitivul a devenit de 1.000 de ori mai performant decât cele mai noi plăci video existente – mai noi chiar și decât cele folosite de OpenAI pentru antrenarea ChatGPT.

„Odată cu explozia de aplicații ce folosesc cantități uriașe de date, acest lucru reprezintă o provocare pentru calculatoarele digitale, în special pe măsură ce scalarea tradițională a dispozitivelor devine din ce în ce mai dificilă”, au explicat autorii studiului, care susțin că evaluările lor arată că cipul analogic oferă un randament de 1.000 de ori mai mare și un consum de energie de 100 de ori mai mic decât procesoarele digitale de ultimă generație.

Mecanismul Antikythera, care a fost descoperit în largul coastei Greciei în 1901, este considerat a fi cel mai vechi calculator analogic. A fost construit acum mai bine de 2.000 de ani și folosea un sistem complex de rotițe mecanice interconectate pentru a face calcule.

Tehnologia calculatoarelor analogice a fost ignorată în mare parte în era digitală pentru că aceste sisteme necesită semnale fizice continue pentru a procesa informația, care sunt mult mai greu de controlat cu precizie decât stările stabile (1 și 0) cu care funcționează calculatoarele digitale.

Capitolele la care excelează calculatoarele analogice sunt viteza și eficiența – pot gestiona simultan un volum mare de informații cu mai puțină energie.

Circuitele cipului ar mai putea fi îmbunătățite pe viitor, ceea ce i-ar crește încă și mai mult performanța, potrivit cercetătorilor chinezi.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Col Toma Marius Cezar
1
Schimbare în Jandarmeria București, a doua zi după amenda dată pentru Colectiv. Cine este...
ranca-transalipna
2
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar...
Vladimir Putin și Donald Trump
3
Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden nu le-a impus. Cum...
comemorare victime colectiv
4
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
Bratislava
5
Poliția slovacă vine cu clarificări după ce parlamentul a limitat viteza pietonilor la 6...
"Vreau să cresc găini!" La 31 de ani, milionara în euro umilită de o româncă i-a lăsat mască pe toți
Digi Sport
"Vreau să cresc găini!" La 31 de ani, milionara în euro umilită de o româncă i-a lăsat mască pe toți
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicuşor Dan: Retragerea unor trupe americane nu este o afectare a...
dominic fritz sustine un discurs
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi...
photo-collage.png - 2025-09-03T184236.171
Nicușor Dan, în hohote de râs, din cauza lui Călin Georgescu. „Nu...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
Ce spune Dominic Fritz, întrebat dacă miniștrii USR au făcut tot ce...
Ultimele știri
Interzicerea TikTok în Albania, inutilă. Cum reușesc cetățenii să o ocolească
Jumătate dintre popoarele indigene izolate ale lumii riscă să dispară. Richard Gere: „Cât timp îi mai privim ca pe daune colaterale?”
Fenomenul soldaților nord-coreeni din Ucraina care vor să dezerteze pentru „o viață normală” în Sud
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
imagine care arata impactul schimbarilor climatice
Schimbările climatice, o amenințare „fără precedent” pentru sănătatea a milioane de oameni (studiu)
Floarea ADN
Inovație revoluționară: „florile de ADN” ar putea trata tumorile din corp. Cercetătorii le-au descoperit și alte întrebuințări
Chimp looking up
Cimpanzeii gândesc ca oamenii: renunță la convingerile vechi atunci când apar dovezi noi care le schimbă părerea
tablou cu Napoleon în Moscova / scheletele soldaților din armata lui Napoleon îngropați în Vilnius
Cum a fost distrusă cu adevărat Marea Armată a lui Napoleon după ce a invadat Rusia. Rămășițele soldaților răpuși dezvăluie detalii noi
photo-collage.png - 2025-11-01T190151.034
China urmează să lanseze Mengzhou-1: noua navă spațială care va transporta astronauți pe orbită
Partenerii noștri
Pe Roz
Anthony Hopkins nu a mai vorbit de 24 de ani cu fiica sa: Îi doresc tot binele din lume
Cancan
De ce și-a înjunghiat copilul de 13 ani din Ilfov vecinul, în seara de Halloween! S-a aflat motivul faptei...
Fanatik.ro
Neluțu Varga face anunțul momentului: „Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste pentru CFR Cluj din...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Exclusiv. Ce i-a spus, de fapt, Florin Tănase lui Gigi Becali despre Darius Olaru: „Patroane…”
Adevărul
Drumul Rusiei către bolșevism: de ce poporul sărăcit a îmbrățișat extremismul și ce consecințe a avut pentru...
Playtech
ANAF începe controale masive la persoanele fizice. Ce categorii de români sunt vizate
Digi FM
Mereu îndrăgostiți. Salma Hayek, la brațul soțului ei, la o gală în LA. Actrița din „Desperado” și...
Digi Sport
L-a chemat la negocieri! Dan Șucu, pe cale să pună un antrenor cu nume uriaș la Genoa
Pro FM
Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Logodnicul ei, un actor în vogă la Hollywood, dezvăluie...
Film Now
Guillermo del Toro spune că „mai degrabă ar muri” decât să folosească AI generativă în filmele sale: „Nu mă...
Adevarul
E-Road lângă Paris. Prima autostradă din lume cu încărcare wireless pentru mașini electrice
Newsweek
A așteptat un an pensia mărită de la Marea Recalculare. A primit un leu în plus. Cât a muncit?
Digi FM
Casa la care au visat. Prințul William și prințesa Kate s-au mutat la Forest Lodge. Schimbarea vine după cea...
Digi World
Muzica poate contribui la reducerea riscului de demenţă cu până la 40%. Explicațiile cercetătorilor
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
De ce s-au despărțit Tom Cruise și Ana de Armas. „Ea a simțit nevoia să facă un pas înapoi”
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles