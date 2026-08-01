Cursă contra cronometru în spațiu. Nava trimisă să salveze un telescop NASA se rotește necontrolat: „Nu renunțăm încă”

Misiunea privată lansată pentru salvarea Observatorului Swift al NASA întâmpină probleme la doar câteva săptămâni de la plecarea în spațiu. Nava LINK a început să se rotească necontrolat după defectarea a două dintre cele trei dispozitive care îi controlează orientarea, iar operațiunea este acum contra cronometru: telescopul vechi de aproape 22 de ani pierde altitudine și ar putea coborî prea mult pentru a mai putea fi salvat, scrie Science Alert.

Nava LINK, construită de compania privată Katalyst Space pentru a ridica orbita Observatorului Neil Gehrels Swift al NASA, a început să se rotească în mod neașteptat la câteva săptămâni după lansare. Inginerii încearcă acum să o stabilizeze, însă problemele vor întârzia, cel mai probabil, operațiunea de salvare a telescopului.

LINK a fost lansată pe 3 iulie cu ajutorul unei rachete Northrop Grumman Pegasus XL, eliberată în aer de la bordul unui avion Lockheed Martin L-1011 modificat. Nava, dezvoltată în mai puțin de un an, trebuia să ajungă la telescop la aproximativ o lună după lansare.

Două sisteme de control au fost afectate

Nava LINK, în valoare de 30 de milioane de dolari, a început să se rotească după ce problemele de alimentare cu energie electrică au afectat două dintre cele trei roți de reacție, dispozitive folosite pentru controlarea orientării sale. În prezent, doar una dintre acestea funcționează corespunzător.

Inginerii au reușit să reducă viteza de rotație cu ajutorul motoarelor navei. LINK se rotește acum cu patru grade pe secundă, față de nouă grade pe secundă anterior.

„În ultimele 48 de ore, echipa Katalyst a lucrat pentru a reduce rotația navei LINK, evaluând în același timp funcționalitatea actuală a navei și a sistemului său de control”, au transmis reprezentanții companiei.

NASA a precizat că celelalte sisteme funcționează bine.

„Nava dispune în continuare de suficientă energie și menține comunicațiile cu echipa Katalyst”, au transmis oficialii agenției spațiale.

Dacă LINK va fi stabilizată și se va afla într-o stare suficient de bună pentru continuarea misiunii, echipele „vor evalua apoi planurile revizuite pentru apropierea și capturarea telescopului Swift”, potrivit NASA.

Cursa contracronometru pentru salvarea telescopului Swift

Problemele tehnice au amânat până spre sfârșitul lunii august sosirea navei LINK în apropierea telescopului. Timpul este esențial, deoarece Swift pierde altitudine și ar putea coborî prea mult pentru a mai putea fi salvat în această toamnă.

Observatorul și-a redus deja activitatea științifică pentru a menține o configurație cât mai aerodinamică și pentru a limita efectele rezistenței atmosferice.

Pentru ca operațiunea să reușească, Swift trebuie să rămână deasupra altitudinii minime de salvare de 185 de mile, respectiv 298 de kilometri, indică modelele NASA. Prin comparație, Stația Spațială Internațională operează de obicei la aproximativ 400 de kilometri altitudine.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, susține că misiunea mai are șanse de reușită.

„Nu renunțăm încă”, a scris el pe platforma X. „Aceasta rămâne o misiune foarte interesantă, cu un cost foarte redus, un potențial uriaș și beneficii pe măsură, precum și încă un pas către un viitor mai autonom, în care astfel de misiuni vor moderniza, repara, întreține și ridica în mod obișnuit orbitele sateliților.”

Un observator evaluat la aproximativ 450 de milioane de dolari

Obiectivul companiei Katalyst este realimentarea telescopului Swift și ridicarea orbitei acestuia, astfel încât observatorul să își poată continua misiunea. Valoarea sa actuală este estimată la aproximativ 450 de milioane de dolari, după ajustarea în funcție de inflație. Misiunea a costat 250 de milioane de dolari în 2004.

Swift a fost conceput în principal pentru observarea exploziilor de raze gamma, fenomene care se produc după ce o stea masivă ajunsă la sfârșitul vieții colapsează și se transformă într-o gaură neagră.

Telescopul urmărește și alte fenomene stelare, precum supernovele și erupțiile de raze X, dar și obiecte aflate în mișcare, între care cometele și asteroizii.

„Swift este instrumentul multifuncțional al NASA atunci când vine vorba despre studierea cosmosului”, a declarat S. Bradley Cenko, cercetătorul principal al misiunii Swift și astrofizician la Centrul Goddard pentru Zboruri Spațiale al NASA.

„Observă cerul într-o gamă largă de lungimi de undă și se orientează rapid către exploziile de scurtă durată, alertând alte observatoare din spațiu și de la sol pentru a contribui la coordonarea observațiilor ulterioare”, a explicat acesta.

Dacă misiunea de salvare va avea succes, Swift ar putea continua să studieze cosmosul încă mulți ani, posibil chiar decenii, atât timp cât instrumentele sale științifice vor rămâne funcționale.

Editor : Ș.A.