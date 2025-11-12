Astronomii au detectat primul „semnal radio” provenit de la cometa interstelară 3I/ATLAS. „Nu este vorba despre extratereștri”

Astronomii de la radiotelescopul MeerKAT din Africa de Sud au detectat primele unde radio provenite de la cometa interstelară 3I/ATLAS. Deși acest lucru pare suspect, ca și cum ar fi vorba despre o activitate extraterestră, reprezintă de fapt o dovadă suplimentară a originii sale absolut naturale, anunță Live Science.

Astronomii au detectat primul „semnal radio” provenind de la cometa interstelară 3I/ATLAS, chiar în momentul în care aceasta a trecut de jumătatea călătoriei sale unidirecționale prin sistemul solar. Și, deși acest lucru poate părea o dovadă evidentă a presupuselor origini extraterestre ale cometei, în realitate este exact opusul.

3I/ATLAS este al treilea obiect interstelar (ISO) cunoscut care traversează vecinătatea noastră cosmică. A fost observat pentru prima dată la începutul lunii iulie, accelerând spre Soare cu o viteză de peste 210.000 km/h, deși observații care datează din luna mai au fost descoperite ulterior. Majoritatea cercetătorilor sunt de acord că este o cometă, posibil cea mai veche de acest fel văzută vreodată, care a fost catapultată dintr-un sistem stelar extraterestru din regiunea „de frontieră” a Căii Lactee în urmă cu până la 7 miliarde de ani.

Cu toate acestea, de când a fost descoperit intrusul interstelar, un mic grup de oameni de știință - condus de astrofizicianul de la Universitatea Harvard și renumitul vânător de extratereștri Avi Loeb - promovează teoria nefondată că cometa este de fapt o navă spațială extraterestră deghizată. Acest lucru a dus la apariția unei serii de povești înșelătoare despre cometă, care, potrivit experților, distrag atenția de la adevărata știință din jurul ISO. Este similar cu ceea ce s-a întâmplat cu prima ISO „Oumumua”, pe care Loeb și alții au etichetat-o ca fiind o potențială navă-mamă extraterestră, anunță Live Science.

Traiectoria cometei 3I/ATLAS. Foto: Reuters

Așadar, atunci când astronomii de la radiotelescopul MeerKAT din Africa de Sud au anunțat recent că au detectat primele emisii radio de la 3I/ATLAS, susținătorii teoriei lui Loeb se așteptau probabil să găsească dovezi ale unei transmisii extraterestre secrete, mai ales că aceasta a coincis cu apropierea maximă a cometei de Soare, sau periheliu, care a avut loc pe 29 octombrie.

Însă semnalele nu aveau o origine tehnologică. În schimb, ele sunt rezultatul absorbției unei lungimi de undă specifice legate de prezența radicalilor hidroxilici, sau a moleculelor OH, în coma cometei.

Acești radicali se formează prin descompunerea moleculelor de apă pe măsură ce acestea sunt expulzate din cometă printr-un proces natural cunoscut sub numele de degazare, care este un semn clar al activității cometare, potrivit unui studiu din 2016.

Nu este prima dată când astronomii observă dovezi ale prezenței apei provenind de la 3I/ATLAS: la începutul lunii octombrie, cercetătorii NASA au observat apă țâșnind din cometă „ca un furtun de incendiu” la presiune maximă. Dar ultimele descoperiri arată că această apă este descompusă de radiația solară - așa cum era de așteptat în timpul periheliului.

Loeb a confirmat detectarea radicalilor hidroxilici în ultima actualizare 3I/ATLAS pe blogul său personal, care are acum peste 100.000 de abonați. Cu toate acestea, el nu a precizat dacă acesta era un semn al activității cometei clasice sau nu.

Cometa 3I/Atlas observată în infraroșu de telescopul James Webb. Foto: NASA/ James Webb

Noile semnale radio au fost detectate pentru prima dată pe 24 octombrie, la scurt timp după ce 3I/ATLAS a dispărut pentru scurt timp în spatele Soarelui în timpul periheliului. Trecerea cometei pe lângă Soare a fost remarcabilă și pentru un eveniment neașteptat de strălucire și o schimbare temporară de culoare. După ce a reapărut la începutul acestei luni, cometa părea să-și fi pierdut coada, deși acest lucru s-a dovedit a fi neadevărat, anunță Live Science.

Cometa a prezentat anterior și alte caracteristici anormale, care au alimentat teoriile conspiraționiste privind existența extratereștrilor, printre care o suprafață puternic iradiată, o supraabundență de dioxid de carbon și o coadă inversă. Cu toate acestea, toate aceste caracteristici au fost explicate în mod corespunzător de comunitatea astronomică, care este aproape unanim convinsă că 3I/ATLAS este un obiect natural.

O teorie separată, dar totuși legată de extratereștri, a fost, de asemenea, infirmată săptămâna aceasta, atunci când astronomii au detectat un „obiect aproape interstelar” care a atins marți, 11 noiembrie, punctul cel mai apropiat de Pământ. Zvonurile sugerau că ar fi putut fi o sondă lansată de 3I/ATLAS în timpul periheliului, dar această ipoteză a fost rapid respinsă, chiar și Loeb recunoscând că era puțin probabilă. În schimb, obiectul nou descoperit, numit C/2025 V1 (Borisov), este o cometă tipică din sistemul solar.

Alte rapoarte, care citează calculele lui Loeb privind accelerația non-gravitațională a lui 3I/ATLAS, sugerează, de asemenea, că cometa ar fi putut exploda din cauza pierderii excesive de masă. Cu toate acestea, observații recente au demonstrat că nici acest lucru nu este adevărat.

