Live TV

Astronomii au detectat primul „semnal radio” provenit de la cometa interstelară 3I/ATLAS. „Nu este vorba despre extratereștri”

Data publicării:
Hubble Telescope Captures Best Picture Yet Of A High-Speed Comet, In Space - 08 Aug 2025
Cometa 3I/Atlas surprinsă de telescopul Hubble. Foto: Profimedia

Astronomii de la radiotelescopul MeerKAT din Africa de Sud au detectat primele unde radio provenite de la cometa interstelară 3I/ATLAS. Deși acest lucru pare suspect, ca și cum ar fi vorba despre o activitate extraterestră, reprezintă de fapt o dovadă suplimentară a originii sale absolut naturale, anunță Live Science.

Astronomii au detectat primul „semnal radio” provenind de la cometa interstelară 3I/ATLAS, chiar în momentul în care aceasta a trecut de jumătatea călătoriei sale unidirecționale prin sistemul solar. Și, deși acest lucru poate părea o dovadă evidentă a presupuselor origini extraterestre ale cometei, în realitate este exact opusul.

3I/ATLAS este al treilea obiect interstelar (ISO) cunoscut care traversează vecinătatea noastră cosmică. A fost observat pentru prima dată la începutul lunii iulie, accelerând spre Soare cu o viteză de peste 210.000 km/h, deși observații care datează din luna mai au fost descoperite ulterior. Majoritatea cercetătorilor sunt de acord că este o cometă, posibil cea mai veche de acest fel văzută vreodată, care a fost catapultată dintr-un sistem stelar extraterestru din regiunea „de frontieră” a Căii Lactee în urmă cu până la 7 miliarde de ani.

Cu toate acestea, de când a fost descoperit intrusul interstelar, un mic grup de oameni de știință - condus de astrofizicianul de la Universitatea Harvard și renumitul vânător de extratereștri Avi Loeb - promovează teoria nefondată că cometa este de fapt o navă spațială extraterestră deghizată. Acest lucru a dus la apariția unei serii de povești înșelătoare despre cometă, care, potrivit experților, distrag atenția de la adevărata știință din jurul ISO. Este similar cu ceea ce s-a întâmplat cu prima ISO „Oumumua”, pe care Loeb și alții au etichetat-o ca fiind o potențială navă-mamă extraterestră, anunță Live Science.

This diagram shows the trajectory of the interstellar comet 3I/ATLAS as it passes through the solar system
Traiectoria cometei 3I/ATLAS. Foto: Reuters

Așadar, atunci când astronomii de la radiotelescopul MeerKAT din Africa de Sud au anunțat recent că au detectat primele emisii radio de la 3I/ATLAS, susținătorii teoriei lui Loeb se așteptau probabil să găsească dovezi ale unei transmisii extraterestre secrete, mai ales că aceasta a coincis cu apropierea maximă a cometei de Soare, sau periheliu, care a avut loc pe 29 octombrie.

Însă semnalele nu aveau o origine tehnologică. În schimb, ele sunt rezultatul absorbției unei lungimi de undă specifice legate de prezența radicalilor hidroxilici, sau a moleculelor OH, în coma cometei.

Acești radicali se formează prin descompunerea moleculelor de apă pe măsură ce acestea sunt expulzate din cometă printr-un proces natural cunoscut sub numele de degazare, care este un semn clar al activității cometare, potrivit unui studiu din 2016.

Nu este prima dată când astronomii observă dovezi ale prezenței apei provenind de la 3I/ATLAS: la începutul lunii octombrie, cercetătorii NASA au observat apă țâșnind din cometă „ca un furtun de incendiu” la presiune maximă. Dar ultimele descoperiri arată că această apă este descompusă de radiația solară - așa cum era de așteptat în timpul periheliului.

Loeb a confirmat detectarea radicalilor hidroxilici în ultima actualizare 3I/ATLAS pe blogul său personal, care are acum peste 100.000 de abonați. Cu toate acestea, el nu a precizat dacă acesta era un semn al activității cometei clasice sau nu.

Cometa James Webb
Cometa 3I/Atlas observată în infraroșu de telescopul James Webb. Foto: NASA/ James Webb

Noile semnale radio au fost detectate pentru prima dată pe 24 octombrie, la scurt timp după ce 3I/ATLAS a dispărut pentru scurt timp în spatele Soarelui în timpul periheliului. Trecerea cometei pe lângă Soare a fost remarcabilă și pentru un eveniment neașteptat de strălucire și o schimbare temporară de culoare. După ce a reapărut la începutul acestei luni, cometa părea să-și fi pierdut coada, deși acest lucru s-a dovedit a fi neadevărat, anunță Live Science.

Cometa a prezentat anterior și alte caracteristici anormale, care au alimentat teoriile conspiraționiste privind existența extratereștrilor, printre care o suprafață puternic iradiată, o supraabundență de dioxid de carbon și o coadă inversă. Cu toate acestea, toate aceste caracteristici au fost explicate în mod corespunzător de comunitatea astronomică, care este aproape unanim convinsă că 3I/ATLAS este un obiect natural.

O teorie separată, dar totuși legată de extratereștri, a fost, de asemenea, infirmată săptămâna aceasta, atunci când astronomii au detectat un „obiect aproape interstelar” care a atins marți, 11 noiembrie, punctul cel mai apropiat de Pământ. Zvonurile sugerau că ar fi putut fi o sondă lansată de 3I/ATLAS în timpul periheliului, dar această ipoteză a fost rapid respinsă, chiar și Loeb recunoscând că era puțin probabilă. În schimb, obiectul nou descoperit, numit C/2025 V1 (Borisov), este o cometă tipică din sistemul solar.

Alte rapoarte, care citează calculele lui Loeb privind accelerația non-gravitațională a lui 3I/ATLAS, sugerează, de asemenea, că cometa ar fi putut exploda din cauza pierderii excesive de masă. Cu toate acestea, observații recente au demonstrat că nici acest lucru nu este adevărat.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Pașaport rusesc
5
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
Digi Sport
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
angajat fericit
Ministerul Muncii promite stimulente pentru tineri și mame cu trei...
Google search engine Google logo on a computer screen with a magnifying glass.
Google dezvăluie cum și-a sporit Rusia operațiunile de propagandă...
roboți de luptă, roboți umanoizi și drone construite în China
Noul Război Rece care va schimba lumea: Ce este strategia „roiurile...
ursula
Strategia Ursulei von der Leyen pentru a trece bugetul UE: face...
Ultimele știri
Insulele grecești din nord-estul Mării Egee, lovite de furtuni și ploi torențiale, care au provocat pagube semnificative
Cum a stârnit jaful de la Luvru o avalanșă de știri false pe internet: Pașapoarte rusești, farse cu bijuterii și „detectivi” inventați
La câte puncte de penalizare se suspendă permisul de conducere. Lista contravențiilor care te pot lăsa fără carnet
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Extraterestru
De ce formele de viață inteligente nu ar vrea să ia legătura cu Pământul: un astrofizician propune o teorie „radical de banală”
ilustrație cu cercuri radio bizare
„Printre cele mai bizare structuri cosmice”: Ce sunt inelele uriașe ce înconjoară întregi galaxii, descoperite recent de astronomi
stea si o planeta
Astronomii au descoperit o „pitică albă” care a înghiţit un corp ceresc asemănător lui Pluto
Nebuloasa Crabului / radiotelescopul ALMA din Chile
Astronomii s-ar putea să fi descoperit un nou tip de obiect spațial foarte puternic. „Nimic asemănător nu a mai fost detectat vreodată”
Tulsi Gabbard Foto: Profimedia
Șefa serviciilor secrete din SUA crede în extratereștri. „Vom spune adevărul”
Partenerii noștri
Pe Roz
Conjuncția Mercur–Marte aduce oportunități neașteptate pe 12 noiembrie. Zodiile care atrag abundență și noroc...
Cancan
Dr. Cristian Andrei spune că el este victima, de fapt! Detalii de ultimă oră: a fost la un pas de a se...
Fanatik.ro
Duel total FCSB – CSA! Cine este, de fapt, adevărata Steaua București în opinia românilor care au votat în...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, mesaj bombă la miezul nopții după plecarea de la Universitatea Craiova: ”Personajul secundar ‘a...
Adevărul
Scandalul CSM – Oana Gheorghiu: unde se oprește libertatea de exprimare și unde începe abuzul?
Playtech
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații după ce a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer: „Iubirea adevărată e...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
Pro FM
Kelly Clarkson, reacție acidă după ce un fost manager i-a sugerat o operație estetică: „Mă simt bine așa cum...
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
„Infanteria Mad Max” a lui Putin. Coloana rusească din mașini fără uși și geamuri înaintează prin ceață, ca...
Newsweek
Care pensionari nu iau miercuri pensie? Banii vor intra la o săptămână distanță
Digi FM
Cine este românul care a câștigat 9,6 milioane de euro la Loto 6/49. Ce meserie are și cum a ales numerele...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Pierce Brosnan, surprins cu fiul său, după 20 de ani de când spunea că a rupt orice legătură cu el. Imaginile...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...