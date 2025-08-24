Live TV

O cometă misterioasă trece prin sistemul nostru solar. De ce sunt oamenii de știință atât de entuziasmați de 3I/Atlas?

Hubble Telescope Captures Best Picture Yet Of A High-Speed Comet, In Space - 08 Aug 2025
Cometa 3I/Atlas surprinsă de telescopul Hubble. Foto: Profimedia
Din articol
Ce este mai exact 3I/Atlas? De ce sunt oamenii de știință entuziasmați de obiectul interstelar? Încotro se îndreaptă 3I/Atlas? Putem vedea cometa?

Un obiect provenit din afara sistemului nostru solar se îndreaptă spre Soare cu aproximativ 61 de kilometri pe secundă. Detectat pentru prima dată în iulie, acest vizitator din spațiul cosmic, cunoscut sub numele de 3I/Atlas, este doar al treilea obiect interstelar cunoscut care a fost observat, după Oumuamua în 2017 și 2I/Borisov în 2019, potrivit The Guardian.

Entuziasmul a crescut de când telescopul spațial Hubble a surprins o imagine a intrusului interstelar, oferind oamenilor de știință o oportunitate rară de a analiza dimensiunea și compoziția chimică a acestuia.

„Nu am avut niciodată un obiect ca acesta de studiat”, spune Dr. Rebecca Allen, co-director al Institutului de Tehnologie și Industrie Spațială din Swinburne.

Ce este mai exact 3I/Atlas?

„Nu știm exact de unde a provenit, dar cu siguranță a provenit din afara sistemului solar”, spune Dr. Laura Driessen, radioastronom la Universitatea din Sydney.

Numele provine de la „i” pentru interstelar, „3” ca al treilea astfel de obiect detectat și Atlas pentru rețeaua de telescoape care l-a identificat, numită Sistemul de Ultimă Alertă la Impactul Terestru al Asteroizilor.

În timp ce unii au speculat despre o incursiune extraterestră, oamenii de știință spun că 3I/Atlas este probabil o cometă. Vă amintiți probabil speculațiile despre „Oumuamua” , pe care astronomii au verificat-o pentru semnale radio în cazul în care era o navă extraterestră. Nu a fost așa.

„Nu există nicio dovadă care să indice că [3I/Atlas] ar fi altceva decât o rocă spațială foarte interesantă, provenită din afara sistemului solar”, spune Driessen. „Ceea ce, ca să fiu sincer, este destul de interesant.”

De ce sunt oamenii de știință entuziasmați de obiectul interstelar?

În imaginea Hubble, 3I/Atlas arată puțin ca un „bulgăre de zăpadă pufos”, spune Allen. Aspectul său cețos se datorează „comei” sale, care se formează pe măsură ce suprafața cometei este încălzită de soare, eliberând praf și gaz, și există semne ale unei cozi de cometă.

Aceste semnături chimice – ale elementelor și moleculelor din afara sistemului nostru solar – vor deveni mai vizibile cu cât aceasta se apropie mai mult de soare, spune Allen. 

„Putem folosi un instrument numit spectroscopie și putem folosi lumina pentru a înțelege exact ce este acel material. Reprezintă această cometă un sistem solar care a avut condiții foarte similare cu ale noastre sau este ceva complet diferit?”

Cercetătorii au folosit deja imaginea Hubble pentru a estima diametrul lui 3I/Atlas la mai puțin de 5,6 kilometri și potențial chiar de 320 de metri.

Încotro se îndreaptă 3I/Atlas?

Obiectul spațial se deplasează cu peste 200.000 km/h, spune Allen.

„Va face un fel de croazieră prin sistemul solar interior – între orbita lui Marte și cea a Pământului – și apoi va zbura pe lângă Soare.”

„Aceasta se află pe ceea ce numim o orbită hiperbolică. Deci nu este legată gravitațional de Soare. Călătorește mult prea repede și, prin urmare, va zbura pur și simplu pe cealaltă parte a sistemului solar.”

Originile sale interstelare fac ca 3I/Atlas să fie diferită de alte comete care orbitează în sistemul solar, cum ar fi cometa Halley, spune Con Stoitsis, directorul de comete și meteori de la Societatea Astronomică din Victoria.

Se așteaptă ca aceasta să se apropie cel mai mult de Soare între octombrie și decembrie – ajungând la aproximativ 210 milioane de kilometri – și apoi să își continue călătoria în spațiu.

Conform NASA, cea mai apropiată distanță la care 3I/Atlas va ajunge la Pământ se va afla la aproximativ 270 de milioane de kilometri.

„Nu suntem siguri unde va ajunge până când nu va veni de cealaltă parte a Soarelui și nu va începe să se îndrepte din nou spre sistemul solar exterior”, spune Stoitsis.

Putem vedea cometa?

Deși este slabă în acest moment, se așteaptă ca cometa să se lumineze mai puternic pe măsură ce se apropie de Soare, aducând-o în cele din urmă „la îndemâna majorității telescoapelor mari de amatori”, spune Stoitsis. 

Chiar și atunci, 3I/Atlas va apărea probabil ca o pată, spun specialiștii.

„Observăm comete destul de strălucitoare, de trei sau patru ori pe an, care sunt vizibile cu telescoape mici și binocluri. Aceasta cu siguranță nu este una dintre ele”, spune el. „Dacă nu aveți un telescop de dimensiuni decente, nu o veți vedea.”

