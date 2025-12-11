Live TV

Disney investește 1 miliard de dolari în OpenAI. Sora va putea genera videoclipuri cu personaje Star Wars, Marvel și Pixar

Disney investește 1 miliard de dolari în OpenAI într-un acord care permite folosirea personajelor Star Wars, Marvel și Pixar în videoclipuri generate cu Sora, noul instrument video al companiei. Parteneriatul pe trei ani marchează unul dintre cele mai importante proiecte ale Hollywood-ului în zona inteligenței artificiale generative și ar putea schimba modul în care este produs conținutul, în contextul dezbaterilor privind drepturile de autor și impactul AI asupra profesiilor creative, potrivit Reuters.

În cadrul acordului de licențiere, Sora și ChatGPT Images vor începe, de la începutul anului viitor, să genereze videoclipuri folosind personaje Disney licențiate, precum Mickey Mouse, Cenușăreasa și Mufasa. Acordul exclude orice asemănări ale actorilor sau utilizarea vocilor acestora.

„Prin această colaborare cu OpenAI vom extinde într-un mod atent și responsabil impactul poveștilor noastre prin inteligență artificială generativă, respectând și protejând creatorii și operele lor”, a declarat CEO-ul Disney, Bob Iger.

Iger și Sam Altman, CEO-ul OpenAI, au început discuțiile în urmă cu câțiva ani, explorând modalități de a evidenția mai bine potențialul inteligenței artificiale generative atunci când este combinată cu personajele și poveștile Disney, potrivit unei persoane familiare cu negocierile.

Înainte de lansare, OpenAI i-a oferit studioului o prezentare timpurie a instrumentului său de generare de imagini, Sora, a precizat sursa, care a cerut anonimatul pentru a discuta despre negocieri. Disney a considerat că OpenAI a fost dispusă să participe constructiv la acest dialog, a mai spus aceasta.

Iger a anticipat o parte din strategie într-un apel cu investitorii, în noiembrie, afirmând că AI va permite companiei să le ofere utilizatorilor Disney+ instrumente pentru a crea și consuma conținut generat de utilizatori, în principal în format scurt.

Ca parte a acordului cu OpenAI, o selecție de videoclipuri realizate de utilizatori va fi disponibilă pentru streaming pe Disney+, permițând platformei să valorifice interesul tot mai mare pentru conținut video de scurtă durată.

Conglomeratul media va primi și opțiuni de a achiziționa capital suplimentar în compania care dezvoltă ChatGPT.

Cele două companii vor folosi modelele OpenAI pentru a construi noi produse și experiențe pentru clienți, inclusiv pentru abonații Disney+, în timp ce Disney va implementa ChatGPT pentru angajații săi.

Acordul include și măsuri de protecție pentru a preveni apariția personajelor în situații nepotrivite, iar Disney intenționează, de asemenea, să folosească instrumentele OpenAI în scopuri interne, pentru a sprijini producția de film și a crește eficiența, potrivit sursei.

Parteneriatul vine la câteva luni după ce Creative Artists Agency, principala agenție de talente din Hollywood, a criticat OpenAI pentru expunerea artiștilor la „riscuri semnificative” prin intermediul Sora și a pus sub semnul întrebării dacă profesioniștii creativi vor fi compensați pentru munca lor.

„O companie uriașă de divertisment care se asociază cu o firmă de AI va provoca inevitabil reacții negative din partea grupurilor din industria de divertisment”, a declarat analistul Emarketer, Ross Benes, adăugând: „Dar puterea sindicatelor este limitată, iar acestea este puțin probabil să reușească să oprească avansul conținutului produs cu AI.”

