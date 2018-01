FOTO. Fenomen bizar în SUA: ce pățesc șopârlele din cauza ciclonului-bombă

Temperaturile extreme de pe coasta de est a Statelor Unite provoacă un comportament ciudat al șopârlelor din zonele de obicei călduroase.

În Florida, care se confruntă o vreme neobișnuit de rece din cauza aerului polar adus de ciclonul-bombă, iguanele au început să cadă din copaci.

Efectiv, aceste reptile trec printr-un soi de „stingere internă” similară procesului de hibernare, susțin experții, care precizează că șopârlele își vor reveni după ce temperatura va crește, relatează The Guardian.

The scene at my backyard swimming pool this 40-degree South Florida morning: A frozen iguana. pic.twitter.com/SufdQI0QBx