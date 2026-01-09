Live TV

Grok limitează generatorul de imagini după scandalul deepfake-urilor sexualizate cu femei și minori

Data publicării:
New York, USA - June 11, 2025: Grok AI assistant icon on computer screen close up macro view
Grok este un chatbot AI lansat pe platforma X, capabil să genereze texte și imagini. Sursa foto: Profimedia Images

Chatbotul Grok, dezvoltat de Elon Musk, a restricționat accesul la generatorul său de imagini după apariția unui val de deepfake-uri sexualizate cu femei și minori, declanșând reacții dure din partea autorităților și politicienilor europeni, care au catalogat fenomenul drept ilegal și alarmant.

Chatbotul AI Grok, dezvoltat de Elon Musk, a restricționat accesul la un generator de deepfake intens criticat pe platforma X, după un val de utilizatori care au creat imagini nud neconsensuale, scrie POLITICO.

Grok afișează acum mesajul potrivit căruia „generarea de imagini este în prezent limitată la abonații plătitori”, întrucât „acest lucru ajută la asigurarea unei utilizări responsabile, în timp ce continuăm să îmbunătățim sistemul”, invocând „probleme recente și îmbunătățiri ale măsurilor de protecție”.

Chatbotul a atras atenția reglementatorilor și politicienilor din Europa după ce a permis utilizatorilor să manipuleze fotografii postate online în diverse deepfake-uri, inclusiv reprezentări ale unor minori dezbrăcați și imagini false cu personalități publice.

Vicepremiera Suediei, Ebba Busch, a fost una dintre cele mai recente victime de profil înalt. Acea postare nu mai este vizibilă. „Această postare de la Grok a fost restricționată în Uniunea Europeană pe baza legislației locale”, indică acum eticheta.

Comisia Europeană a ordonat joi platformei X să păstreze „toate documentele și datele interne referitoare la Grok”, o escaladare a anchetei în curs privind politicile de moderare a conținutului ale platformei X, după ce a catalogat deepfake-urile sexuale neconsensuale drept „ilegale”, „înfiorătoare” și „dezgustătoare”.

