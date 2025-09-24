Live TV

Creatorii de conținut excluși de pe YouTube din cauza dezinformării vor avea din nou acces la platforma video a Alphabet

Data publicării:
Pagină YouTube pe monitor.
Foto: Profimedia
Din articol
Revizuirea politicilor

YouTube va reactiva creatorii interzişi anterior pentru promovarea dezinformării legate de Covid-19 şi a conţinutului fals legat de alegeri, potrivit unei scrisori trimise marţi de compania-mamă Alphabet unui legislator republican, transmite AFP.

Schimbarea de politică reprezintă o victorie pentru aliaţii conservatori ai preşedintelui american Donald Trump, care au acuzat de mult timp platformele tehnologice şi verificatorii profesionişti de fapte de părtinire liberală şi de utilizarea politicilor anti-dezinformare ca pretext pentru cenzură.

„Reflectând angajamentul companiei faţă de libertatea de exprimare, YouTube va oferi tuturor creatorilor posibilitatea de a se reînscrie pe platformă dacă compania le-a închis canalele pentru încălcări repetate ale politicilor privind Covid-19 şi integritatea alegerilor, care nu mai sunt în vigoare”, a declarat consilierul juridic al Alphabet, într-o scrisoare de cinci pagini adresată lui Jim Jordan, preşedintele republican al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanţilor, notează News.ro.

„YouTube apreciază vocile conservatoare de pe platforma sa şi recunoaşte că aceşti creatori au o audienţă extinsă şi joacă un rol important în discursul civic”, se mai arată în document.

Impactul complet al schimbării de politică nu a fost încă determinat şi nu a fost clar imediat care creatori vor fi repuşi şi când.

În ultimii ani, personalităţi precum directorul adjunct al FBI, Dan Bongino, şeful departamentului de combatere a terorismului de la Casa Albă, Sebastian Gorka, şi gazda de podcast Steve Bannon s-au numărat printre cei care au fost anterior interzişi pe platformă, potrivit mass-media americane.

Alphabet a acuzat administraţia fostului preşedinte Joe Biden că a exercitat presiuni asupra companiei pentru a impune interdicţiile.

„Înalţi oficiali ai administraţiei Biden, inclusiv oficiali ai Casei Albe, au contactat în mod repetat şi susţinut compania Alphabet şi au exercitat presiuni asupra acesteia în legătură cu anumite conţinuturi generate de utilizatori referitoare la pandemia COVID-19, care nu încălcau politicile sale”, se arată în scrisoare.

„În timp ce compania a continuat să îşi dezvolte şi să aplice politicile în mod independent, oficialii administraţiei Biden au continuat să facă presiuni asupra companiei pentru a elimina conţinutul generat de utilizatori care nu încălca politicile”, se adaugă în scrisoare.

Revizuirea politicilor

După ce Biden a preluat funcţia în 2021, administraţia sa a îndemnat platformele să elimine ceea ce a identificat ca fiind dezinformare dăunătoare – inclusiv conţinutul care încuraja oamenii să injecteze înălbitor şi alţi dezinfectanţi pentru a vindeca Covid-19, o sugestie repetată odată de Trump.

Jordan, care a petrecut ani de zile investigând ceea ce republicanii au criticat ca fiind un efort coordonat al administraţiei Biden de a suprima vocile conservatoare online, a sărbătorit anunţul Alphabet ca o „victorie în lupta împotriva cenzurii” şi o „victorie masivă” pentru poporul american.

„Pentru a repara greşeala faţă de poporul american şi datorită muncii noastre, YouTube renunţă la politicile sale de cenzură a discursurilor politice, inclusiv a subiectelor precum Covid şi alegerile”, a scris Jordan pe X.

„Nu se va mai spune americanilor ce să creadă şi ce să nu creadă”, a adăugat el.

Scrisoarea Alphabet sublinia că „YouTube nu a împuternicit şi nu va împuternici verificatorii de fapte să ia măsuri sau să eticheteze conţinutul din serviciile companiei”.

În schimb, permite utilizatorilor să adauge note de context la conţinutul utilizatorilor, adoptând o abordare bazată pe comunitate pentru combaterea dezinformării online, popularizată de platforma lui Elon Musk, X.

Decizia de a reinstaura utilizatorii interzişi anterior reflectă, de asemenea, mişcarea lui Musk de a primi înapoi pe Twitter furnizori proeminenţi de dezinformare, pe care i-a redenumit X după ce l-a achiziţionat în 2022.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
Su-24M rusesc
2
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
Angelina Jolie
3
Angelina Jolie: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment”
cosmin marinescu
4
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: Niciodată nu am fost confruntați cu o transformare...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
5
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Novak Djokovic s-a răzgândit! Decizia luată, la două săptămâni după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Digi Sport
Novak Djokovic s-a răzgândit! Decizia luată, la două săptămâni după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
mașină de poliție ăn fața unei școli
Nou mesaj de amenințare către școli și spitale din București și din...
ilustrație cu Europa presată din toate părțile de SUA, Rusia și China
Europa riscă să își piardă principalul aliat și să ajungă în vizorul...
barbat alimenteaza masina cu carburant
Românii plătesc pe carburanți mai mult decât șoferii din Polonia și...
Show case of Disney+'s spy thriller 'Tempest' in Seoul
„De ce preferă China războiul?” Replica dintr-un serial care a...
Ultimele știri
Jimmy Kimmel a revenit înlăcrimat la ABC. Ce a pus despre asasinarea lui Charlie Kirk. Donald Trump a criticat reapariția vedetei la TV
Super-taifunul Ragasa: 14 persoane au murit în Taiwan și 124 de oameni sunt dați dispăruți. Furtuna va lovi China și Hong Kong
Giorgia Meloni: Italia va recunoaște Palestina doar dacă Hamas e exclusă și ostaticii sunt eliberați
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
drapelul republicii moldova
Valeriu Stoica: Nu e nimic surprinzător în strategia Rusiei pentru a păstra Republica Moldova în sfera de influență a Moscovei
nicusor dan face declaratii
Nicuşor Dan, către studenţii români din ţară şi diaspora: Vocile voastre pot combate dezinformarea, ştirile false şi acţiunile hibride
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
india youtuber
Influencer indian, arestat după un videoclip în care susținea că noul aeroport din Goa este bântuit
EU drone unmanned autonomous technology of espionage and strikes on the enemy, Europe defense against invaders
Un șablon care nu se potrivește doar Varșoviei: Înainte de atacul dronelor, Polonia a fost saturată de campanii de dezinformare
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre infidelitățile lui Elvis: "Era încă un soț bun, dar eram prea multe femei în viața...
Cancan
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Data exactă a primei ninsori în București
Fanatik.ro
Câți bani a cheltuit Ilie Bolojan de când e premierul României. Comparație cu Marcel Ciolacu
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Zlatan Ibrahimovic și-a etalat „camera trofeelor”. Locul își ține golgheterul toate premiile primite de-a...
Adevărul
Putin s-ar putea pregăti de un război direct cu NATO. ISW: Rusia își consolidează „rezerva strategică” de...
Playtech
Cartea de identitate electronică. Cine o poate face 'la urgenţă'
Digi FM
Un muncitor din Sri Lanka a făcut senzație pe TikTok. Câți câștigă în România și de ce vrea să rămână aici
Digi Sport
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a făcut înconjurul internetului: ”Poftim?!”
Pro FM
Matteo, fiul lui Andrea Bocelli, despre momentul în care tatăl său i-a aranjat o întâlnire cu Angelina Jolie...
Film Now
James Van Der Beek, apariție video surpriză la reuniunea „Dawson’s Creek”. Nu a putut urca pe scenă din cauza...
Adevarul
Scrisoarea unei eleve olimpice către ministrul Educației: „Oare elevii își vor mai dori să rămână în țară?”
Newsweek
Pensia trebuie să crească cu 200 lei la 1 ianuarie. Ministrul Muncii anunță dacă Guvernul are bani
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Emma Watson, după ce n-a mai apărut într-un film de 6 ani: "Îmi lipsește actoria, dar anumite părți ale...
UTV
Harry Styles, apariție surpriză la Maratonul de la Berlin 2025. Artistul a alergat sub un nume fals și și-a...