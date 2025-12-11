Elon Musk, noi dezvăluiri despre DOGE: A oprit finanțări absurde, dar „nu aș mai face asta”

Elon Musk afirmă că nu ar conduce din nou Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală (Doge) dacă ar putea să o ia de la capăt, deși susține că eforturile controversate ale instituției de a reduce dimensiunea guvernului federal sub președintele Donald Trump au fost „oarecum reușite”.

Miliardarul, care conduce Tesla și SpaceX, a vorbit în sfârșit despre DOGE într-un interviu de aproape o oră pentru The Katie Miller Podcast, difuzat marți, scrie BBC.

Musk a părăsit DOGE în luna mai, după ce inițial promisese că va economisi până la 2.000 de miliarde de dolari pe an prin reducerea masivă a locurilor de muncă federale și închiderea unor programe guvernamentale, printre alte măsuri de tăiere a costurilor. Pe site-ul departamentului, actualizat ultima dată pe 4 octombrie, se arată că instituția a economisit aproximativ 214 miliarde de dolari doar în acest an.

Gazda podcastului, conservatoarea Katie Miller, fostă consilieră la Casa Albă și purtătoare de cuvânt a DOGE, l-a întrebat pe Musk dacă ar mai prelua această funcție dacă s-ar întoarce la începutul anului.

„Nu, nu cred”, a răspuns Musk. El a explicat că, dacă ar putea relua totul, s-ar fi concentrat „pe companiile mele, practic”, adăugând: „nu ar mai fi dat foc la mașini”. Comentariul face referire la o serie de acte de vandalizare care au vizat showroomuri Tesla și vehicule ale companiei la începutul acestui an, ca reacție la rolul său politic vizibil în administrația Trump.

DOGE i-a adus lui Musk multe probleme

Implicarea lui Musk în politica americană a declanșat proteste și boicoturi la nivel global împotriva Tesla și a dus la o creștere a actelor de vandalizare asupra Cybertruck-urilor. În aprilie, compania a anunțat că vânzările au atins cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani și a avertizat investitorii că „schimbarea climatului politic” ar putea continua să afecteze cererea.

Totuși, Musk a declarat că Doge a fost „oarecum reușit, doar un pic bine”. „Vrei ca guvernul să facă cât mai puțin posibil”, a explicat el, adăugând că Doge a „oprit multă finanțare care pur și simplu nu avea sens”.

Musk i-a spus lui Miller că DOGE, creat printr-un ordin executiv în prima zi a lui Trump înapoi la Casa Albă, a fost „un nume inventat, bazat pe sugestii de pe internet”.

Perioada în care Musk a condus DOGE nu doar că a creat probleme pentru imperiul său de afaceri, ci a dus și la o ruptură spectaculoasă cu președintele însuși.

Relația cu Trump

Relația cu Trump s-a rupt brusc în iunie, când Musk s-a distanțat de linia Casei Albe și a criticat un proiect de lege susținut de președintele american privind cheltuielile federale.

Confruntarea s-a transformat într-un schimb de replici pe rețelele sociale, Trump amenințând la un moment dat că va cere Doge să investigheze chiar afacerile lui Musk cu guvernul federal.

Citește și Cearta dintre Trump si Musk a costat compania Tesla 150 de miliarde de dolari într-o singură zi

Acum, relația dintre cei doi pare să se fi reparat. Musk a fost văzut în noiembrie la o cină de la Casa Albă alături de prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.

În interviu, Musk a vorbit pozitiv despre Trump, spunând că președintele este cea mai amuzantă persoană pe care o cunoaște și că are „un simț al umorului grozav”.

Editor : M.I.