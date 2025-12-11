Live TV

Elon Musk, noi dezvăluiri despre DOGE: A oprit finanțări absurde, dar „nu aș mai face asta”

White House Officials Attend Press Conference With Donald J Trump And Elon Musk In Oval Office Washington DC - 30 May 2025
Elon Musk afirmă că nu ar conduce din nou Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală (Doge) dacă ar putea să o ia de la capăt, deși susține că eforturile controversate ale instituției de a reduce dimensiunea guvernului federal sub președintele Donald Trump au fost „oarecum reușite”.

Miliardarul, care conduce Tesla și SpaceX, a vorbit în sfârșit despre DOGE într-un interviu de aproape o oră pentru The Katie Miller Podcast, difuzat marți, scrie BBC.

Musk a părăsit DOGE în luna mai, după ce inițial promisese că va economisi până la 2.000 de miliarde de dolari pe an prin reducerea masivă a locurilor de muncă federale și închiderea unor programe guvernamentale, printre alte măsuri de tăiere a costurilor. Pe site-ul departamentului, actualizat ultima dată pe 4 octombrie, se arată că instituția a economisit aproximativ 214 miliarde de dolari doar în acest an.

Gazda podcastului, conservatoarea Katie Miller, fostă consilieră la Casa Albă și purtătoare de cuvânt a DOGE, l-a întrebat pe Musk dacă ar mai prelua această funcție dacă s-ar întoarce la începutul anului.

„Nu, nu cred”, a răspuns Musk. El a explicat că, dacă ar putea relua totul, s-ar fi concentrat „pe companiile mele, practic”, adăugând: „nu ar mai fi dat foc la mașini”. Comentariul face referire la o serie de acte de vandalizare care au vizat showroomuri Tesla și vehicule ale companiei la începutul acestui an, ca reacție la rolul său politic vizibil în administrația Trump.

DOGE i-a adus lui Musk multe probleme

Implicarea lui Musk în politica americană a declanșat proteste și boicoturi la nivel global împotriva Tesla și a dus la o creștere a actelor de vandalizare asupra Cybertruck-urilor. În aprilie, compania a anunțat că vânzările au atins cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani și a avertizat investitorii că „schimbarea climatului politic” ar putea continua să afecteze cererea.

Totuși, Musk a declarat că Doge a fost „oarecum reușit, doar un pic bine”. „Vrei ca guvernul să facă cât mai puțin posibil”, a explicat el, adăugând că Doge a „oprit multă finanțare care pur și simplu nu avea sens”.

Musk i-a spus lui Miller că DOGE, creat printr-un ordin executiv în prima zi a lui Trump înapoi la Casa Albă, a fost „un nume inventat, bazat pe sugestii de pe internet”.

Perioada în care Musk a condus DOGE nu doar că a creat probleme pentru imperiul său de afaceri, ci a dus și la o ruptură spectaculoasă cu președintele însuși.

Relația cu Trump

Relația cu Trump s-a rupt brusc în iunie, când Musk s-a distanțat de linia Casei Albe și a criticat un proiect de lege susținut de președintele american privind cheltuielile federale.

Confruntarea s-a transformat într-un schimb de replici pe rețelele sociale, Trump amenințând la un moment dat că va cere Doge să investigheze chiar afacerile lui Musk cu guvernul federal.

Cearta dintre Trump si Musk a costat compania Tesla 150 de miliarde de dolari într-o singură zi

Acum, relația dintre cei doi pare să se fi reparat. Musk a fost văzut în noiembrie la o cină de la Casa Albă alături de prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.

În interviu, Musk a vorbit pozitiv despre Trump, spunând că președintele este cea mai amuzantă persoană pe care o cunoaște și că are „un simț al umorului grozav”.

