Prim-ministrul respinge interzicerea accesului copiilor la rețele sociale. Motivul: e greu de implementat

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că o interzicere a acesului copiilor la rețelele sociale online este greu de implementat. „Putem lua însă măsuri de prevenție, de educare”, a spus prim-ministrul, ca reacție la propunerea lui Raed Arafat de a limita accesul minorilor la aceste platforme.

„E greu, cred, că astăzi să se ia o măsură care să pune în practică o astfel de interdicție, pentru că copiii noștri sau nepoții noștri astăzi au niște abilități suficient de bune... Având acces la un telefon și fiind pe lângă un adult, pot să ocolească aceste lucruri. Cred că cel mai important lucru pe care îl putem face este să luăm niște măsuri de de prevenție, dacă se poate, de educare, de a discuta, de a reglementa ca părinți accesul, atâta cât este posibil. Și mi-e greu să cred că am putea să venim cu astfel de de interdicții, pentru că, v-am spus, trebuie gândite niște lucruri pe care chiar să le poți pune în practică. Altfel ,e greu doar să iei o măsură, dar care, dacă n-o poti pune în practică, din punctul meu de vedere, mai bine nu o iei, pentru că altfel nu ai un fundament pentru a înțelege că trebuie să respecți regulile și legile”, a explicat prim-ministrul.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat în MAI Raed Arafat, a declarat, la finele lunii ianuarie, în contextul recentelor evenimente în care au fost implicaţi minori, că a venit momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil şi să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele sociale. „Copilăria şi adolescenţa nu trebuie sacrificate pentru profitul platformelor digitale”, a argumentat Arafat.

Editor : B.E.