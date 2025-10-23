Live TV

ilustrație cu un incendiu uriaș care devastează Los Angeles
Incendiile din Los Angeles au devastat o zonă populată de 12 ori mai mare decât cea distrusă de bomba atomică folosită în Hiroshima în 1945. Foto: Shutterstock
Incendiile din Los Angeles Incendiile din Turcia Incendiile din Australia și Noua Zeelandă

Încălzirea globală a făcut ca incendiile devastatoare din Los Angeles de la începutul acestui an să fie de două ori mai probabile și de 25 de ori mai extinse, potrivit unui nou raport privind incendiile globale. Astfel, căldura, seceta și activitățile umane sunt principalii factori care au contribuit la intensificarea incendiilor în pădurile și ecosistemele bogate în carbon. Raportul mai arată că la nivel global au murit din cauza incendiilor forestiere 100 de persoane în Nepal, 34 în Africa de Sud și 31 în Los Angeles. 

Cu 10% au crescut emisiile de carbon din cauza incendiilor violente din Canada și America de Sud, arată un raport care monitorizează incendiile extreme de vegetație la nivel global. Analiza a fost făcută din martie 2024 până în februarie 2025. 

„Schimbările climatice nu numai că creează condiții meteorologice mai periculoase, propice incendiilor, dar influențează și ritmul de creștere a vegetației, care alimentează propagarea incendiilor”, a declarat coautoarea Francesca Di Giuseppe, de la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu.

Incendiile din Los Angeles

În Los Angeles, precipitațiile neobișnuit de abundente au favorizat creșterea arbuștilor, care s-au transformat în combustibil când regiunea a fost lovită de o secetă excepțională.

Ultimul raport privind starea incendiilor forestiere, realizat anual de o echipă internațională de experți, constată că agravarea căldurii și a secetei a alimentat și incendii record în Congo și Amazon. În regiunea Pantanal-Chiquitano din America de Sud, incendiile din vara trecută au fost de 35 de ori mai extinse ca urmare a încălzirii globale.

Raportul a concluzionat că, între martie 2024 și februarie 2025, incendiile forestiere au ars la nivel global o suprafață mai mare decât India și au produs 8 miliarde de tone de emisii, aproximativ producția anuală combinată a SUA și UE.

Anul trecut, nivelurile de dioxid de carbon au crescut cu 3,5 părți pe milion, cea mai mare creștere anuală înregistrată vreodată, chiar dacă emisiile de combustibili fosili au rămas relativ constante.

Oamenii de știință spun că incendiile produc mai mult dioxid de carbon, în timp ce seceta inhibă capacitatea pădurilor de a-l absorbi. Încălzirea globală face, de asemenea, ca oceanele să fie mai puțin capabile să absoarbă emisiile noastre.

„Mesajul clar este că devine din ce în ce mai dificil să ținem sub control schimbările climatice”, a declarat Phil Williamson de la Universitatea din East Anglia, „dar este mai necesar ca niciodată să o facem”.

Incendiile din Turcia

Incendii puternice au avut loc la începutul lunii septembrie în provincia Denizli, în vestul Turciei. Focul a ajuns la zonele rezidenţiale, incendiind case şi conducând la evacuări, au anunţat autorităţile, citate de agenţia Xinhua.

Oficialul a menţionat că locuitorii din 84 de gospodării au fost evacuaţi în zone sigure după ce flăcările s-au răspândit în zonele rezidenţiale.

Agenţiei turcă de presă Ihlas a relatat că pacienţii de la Spitalul de Boli Toracice din districtul Buldan, dar şi din anexa acestuia, au fost, de asemenea, evacuaţi ca măsură de precauţie în contextul extinderii incendiului. 

Într-o înregistrare video distribuită pe X de Denizli Trafik Yasam, o platformă locală de ştiri, se vede cum flăcările alimentate de vântul puternic au ajuns în zonele rezidenţiale, în timp ce oamenii fug panicaţi.

De asemenea, mulţi locuitori au fost văzuţi încercând să-şi salveze animalele din calea flăcărilor.

Incendiul de pădure, care a izbucnit la 27 august în districtul Buldan din Denizli, s-a extins dincolo de graniţa provincială ajungând până în oraşul vecin Aydin, după ce a fost activ timp de patru zile de-a lungul graniţei dintre Denizli şi Aydin.

Incendiile din Australia și Noua Zeelandă

Australia și Noua Zeelandă au emis avertismente de pericol extrem de incendiu, pe fondul înregistrării unor temperaturi record.

Marți, statele New South Wales și Queensland au înregistrat cele mai ridicate temperaturi din luna octombrie, de când au început înregistrările, în 1910.

Temperaturile de primăvară în unele părți ale orașului Sydney s-au apropiat miercuri de 40 de grade Celsius, iar vânturile calde și uscate au alimentat zeci de incendii de vegetație în New South Wales.

Incendiile forestiere au făcut deja pagube și în Tasmania, Noua Zeelandă, anunță The Independent. Aproximativ 2.000 de proprietăți au rămas fără energie electrică.

