Video „E la întrecere: care pe unde aruncă”. Comună sufocată de gunoaie. Primăria spune că nu are bani să plătească amenda de 30.000 de lei

În urma controalelor efectuate de Garda de Mediu, primăria din Caraula a fost amendată cu 30.000 de lei.

Tone de gunoaie aruncate pe câmp au ajuns să bage o primărie din Dolj în datorii. Autoritățile locale ridică din umeri și spun că nu au cu ce să plătească amenda de 30 de mii de lei dată de Garda de Mediu. De cealaltă parte, comisarii de mediu sunt șocați: „E un dezastru! Acolo e la întrecere: care pe unde aruncă gunoaiele”, constată revoltat șeful Gărzii de Mediu Dolj. 

Caraula, județul Dolj. Pungi, resturi menajere, haine și moloz. Zona s-a transformat într-o groapă de gunoi în aer liber, chiar dacă există servicii de colectare.

„Infecție, microbi. Au tomberoane. Pune-ți, domnule, acolo hârtiile, ce ai... E dezastru, este dezastru!”, exclamă o localnică din sat.

„Cară toată ziua cu roabele. Sunt atâția care au socialele. Să-i fi chemat: 'Bă, hai să luăm gunoaiele'. Nu ia pe nimeni”, spune supărat un bărbat.

„Vin și aruncă. Și în via mea, da”, se plânge o femeie.

Problema persistă de ani de zile.

„Să vedem ce facem... Dacă nu avem bani să luăm camere. În trecut, am pus niște camere și nu merg, le-au spart noaptea. Să mai punem camere și să vedem ce putem face”, spune viceprimarul comunei, Aristel Manciu.

În urma controalelor efectuate de Garda de Mediu, primăria a fost amendată cu 30.000 de lei.

„Caraula, din punct de vedere al salubrizării, e dezastru. Acolo e la întrecere: care pe unde aruncă gunoaiele. Acolo e o practică, iar practica aceasta trebuie întreruptă din rădăcini. Ar putea să aibă o colaborare foarte bună cu jandarmii, cu brigada mobilă”, sugerează Gheorghe Călinoiu, comisar-șef Garda de Mediu Dolj.

Dacă deșeurile nu vor fi adunate, primăria riscă o amendă de până la 100.000 de lei.

reporter: Elena Alexandru
operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia

