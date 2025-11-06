Încă mai e o șansă de a reveni la obiectivul climatic de 1,5°C, spun cercetătorii: „Putem contribui la recuperarea timpului pierdut”

O nouă evaluare arată că încă mai există o șansă ca lumea să evite cele mai grave consecințe ale declinului climatic și să revină la obiectivul de 1,5 grade Celsius, dacă guvernele iau măsuri concertate privind emisiile de gaze cu efect de seră, potrivit The Guardian.

Raportul Climate Analytics arată că obiectivele guvernelor sunt inadecvate și trebuie revizuite rapid și solicită extinderea rapidă a utilizării energiei regenerabile și electrificarea sectoarelor cheie, inclusiv transportul, încălzirea și industria.

Liderii mondiali se întâlnesc joi și vineri la Belém, un oraș mic de lângă gura de vărsare a Amazonului din Brazilia, pentru a discuta criza climatică înainte de începerea summitului ONU privind clima Cop30, care va începe luni, 10 noiembrie.

Temperaturile au depășit deja, timp de doi ani, limita de 1,5 grade Celsius de încălzire globală față de nivelurile preindustriale, stabilită în Acordul de la Paris din 2015.

Un raport al Programului ONU pentru Mediu (UNEP) publicat săptămâna aceasta arată că planurile actuale publicate de guvernele naționale ar duce la o încălzire de aproximativ 2,3-2,5 grade Celsius, un nivel despre care oamenii de știință spun că ar duce la o creștere masivă a fenomenelor meteorologice extreme și la daune devastatoare asupra unora dintre sistemele naturale cheie ale lumii.

Grupul de cercetători Climate Analytics spune că foaia lor de parcurs ar putea asigura vârfuri de încălzire de 1,7°C înainte de 2050. Ei spun că această creștere ar putea fi redusă la 1,5°C până la sfârșitul secolului prin eliminarea treptată a combustibililor fosili și utilizarea tehnologiilor de eliminare a carbonului pentru a absorbi dioxidul de carbon din atmosferă.

Totuși, acest lucru nu va elimina pericolul depășirii temperaturii de 1,5°C. Oamenii de știință sunt conștienți de mai multe puncte cheie de cotitură – cum ar fi topirea calotei glaciare a Groenlandei și potențialul ca pădurea tropicală amazoniană să se transforme dintr-un rezervor de carbon într-o sursă de eliberare de carbon în atmosferă – care ar putea fi declanșate pe măsură ce Pământul se încălzește în continuare.

Nu este clar la ce temperaturi s-ar putea produce aceste evenimente și fiecare fracțiune de grad de încălzire reprezintă un risc. Un punct cheie de cotitură, albirea coralilor în mările care se încălzesc, ar fi putut fi deja atins, potrivit unui studiu recent.

Bill Hare, directorul executiv al Climate Analytics, a declarat: „Depășirea limitei de 1,5°C este un eșec politic lamentabil și va aduce daune sporite și riscul unor puncte de cotitură care altfel ar fi putut fi evitate. Dar această foaie de parcurs arată că este încă în puterea noastră să reducem încălzirea mult sub 1,5°C până în 2100.”

„Trebuie să facem tot posibilul pentru a limita timpul petrecut peste acest prag de siguranță, pentru a reduce la minimum riscul unor daune climatice ireversibile și devastarea care ar fi cauzată de depășirea punctelor de cotitură.”

La Cop30, se așteaptă ca toate țările să elaboreze planuri naționale privind clima, în conformitate cu Acordul de la Paris din 2015. Numite contribuții stabilite la nivel național (NDC), acestea au scopul de a stabili obiective de reducere a emisiilor de carbon și măsuri pentru atingerea acestora. Însă mai puțin de jumătate dintre țări au prezentat NDC-uri înainte de Cop30, iar multe dintre cele care au fost elaborate sunt inadecvate.

Analiza realizată de Unep a constatat că actualele contribuții NDC ar duce la o lume cu aproximativ 2,5 grade Celsius mai caldă decât nivelurile preindustriale, iar această temperatură ar putea crește până la 2,8 grade Celsius, un nivel care ar pune în mișcare schimbări potențial ireversibile.

Conform ONU, actualele NDC-uri ar însemna o reducere a emisiilor de carbon de doar aproximativ 10% până în 2035.

Conform Climate Analytics, emisiile globale ar trebui să scadă cu aproximativ o cincime până în 2030, comparativ cu nivelurile din 2019, și cu 11% pe an în anii 2030 pentru a limita încălzirea la 1,7°C. Metanul ar trebui redus cu 30% până în 2035.

Neil Grant, expert senior la Climate Analytics, a declarat: „Ultimii cinci ani ne-au costat timp prețios în deceniul critic al acțiunilor climatice. Cu toate acestea, au fost martori și la o revoluție în domeniul energiilor regenerabile și al bateriilor, care au doborât recorduri la nivel mondial. Profitând de această situație favorabilă, putem contribui la accelerarea viitorului nostru energetic curat și la recuperarea timpului pierdut.”

