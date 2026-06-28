Marea care dispare: cea mai vastă întindere de apă care nu comunică cu oceanul a pierdut o suprafața cât Sicilia. Care sunt cauzele

Marea Caspică, cea mai mare întindere de apă înconjurată de pământ de pe planetă, se micșorează. Nu fluctuează, nu intră într-un alt ciclu natural, ci se micșorează. Timp de zeci de ani, oamenii de știință și factorii de decizie au considerat schimbările din Marea Caspică ca făcând parte din variabilitatea naturală a bazinului. Nivelul apei din mare a crescut și a scăzut dintotdeauna, scrie The Conversation.

Pescărușii pot fi observați pe țărmul Mării Caspice, cea mai mare întindere de apă închisă din lume, împărțită între Kazahstan, Azerbaidjan, Rusia, Turkmenistan și Iran, în Aktau, Kazahstan, pe 13 octombrie 2025. Denumită adesea „marea energiei” datorită bogatelor sale rezerve de petrol, Marea Caspică se află în prezent în centrul atenției din cauza scăderii nivelului apei. Foto: Profimedia

Un nou studiu relevă ceva mult mai îngrijorător: scăderea actuală este determinată din ce în ce mai mult de deciziile umane de a construi baraje și de a devia cursul râurilor, precum și de procesul de luare a deciziilor fragmentat la nivelul celor cinci țări care se învecinează cu acest corp de apă.

Folosind observații satelitare și înregistrări hidrologice terestre de la râurile din toate cele cinci state riverane (Iran, Rusia, Turkmenistan, Azerbaidjan și Kazahstan), cercetătorii au constatat că debitul care se varsă în Marea Caspică a scăzut drastic în ultimele trei decenii.

Motivul principal nu este scăderea precipitațiilor. De fapt, precipitațiile din bazinul Volga, care asigură aproximativ 80% din debitul de intrare al Mării Caspice, au crescut ușor. Această constatare este importantă deoarece infirmă una dintre cele mai răspândite ipoteze legate de criza Mării Caspice. Narațiunea obișnuită a fost simplă: schimbările climatice sporesc evaporarea, precipitațiile scad, iar marea se micșorează.

Pescarii încearcă să arunce o plasă de pe o plajă de pe coasta Mării Caspice din Sorkhrud, în provincia Mazandaran din nordul Iranului, 24 martie 2026 Foto: Profimedia

Schimbările climatice joacă cu siguranță un rol: analiza citată de The Conversation confirmă că evaporarea în Marea Caspică a crescut semnificativ odată cu creșterea temperaturilor regionale. Însă evaporarea, luată separat, explică doar aproximativ 40% din pierderea de apă observată începând cu mijlocul anilor 1990.

Restul scăderii indică în mod copleșitor activitatea umană. Râul Volga a fost puternic modificat de inginerie de zeci de ani. Barajele, rezervoarele, utilizarea pentru irigații, consumul industrial și sistemele de navigație au modificat fundamental hidrologia bazinului.

Apa care odinioară curgea în mod natural în Marea Caspică este interceptată din ce în ce mai mult în amonte. Un exemplu critic, dar rar discutat, este sistemul de canale Volga–Don, care leagă bazinul Mării Caspice de Marea Neagră prin căile navigabile interne ale Rusiei. Din punct de vedere geopolitic și economic, canalul are o valoare strategică. Însă acesta deviază apa de la sistemul Mării Caspice.

Efectul cumulativ este acum vizibil din spațiu. De la mijlocul anilor 1990, Marea Caspică a pierdut aproximativ 24.000 km² din suprafața sa, o suprafață care se apropie de dimensiunea Siciliei. Nivelul apei a scăzut cu aproximativ doi metri.

Partea nordică a Mării Caspice, cu adâncime redusă, una dintre cele mai productive zone ale mării din punct de vedere ecologic, se usucă într-un ritm deosebit de rapid. Acest lucru este important deoarece partea nordică a Mării Caspice nu este doar apă goală. Este o zonă ecologică critică care susține pescuitul, zonele umede, păsările migratoare și zonele de reproducere pentru sturion, specia de pește străveche care produce cea mai mare parte a caviarului din lume.

O fotografie realizată pe 25 august 2025 arată bărci ruginite și abandonate pe malul Mării Caspice, în așezarea turkmenă Gyzylsuw. Marea Caspică, situată între Europa și Asia, este cea mai mare întindere de apă interioară din lume. În ultimele decenii, suprafața sa s-a redus din cauza temperaturilor ridicate și a utilizării în scopuri agricole. De asemenea, a fost afectată de poluarea generată de exploatarea petrolului și a gazelor naturale. Scăderea nivelului Mării Caspice are și consecințe economice, amenințând funcționarea infrastructurilor petroliere, gaziere și portuare. Foto: Profimedia

Amenințări la adresa transportului maritim

Pe măsură ce apa se retrage, stresul ecologic se intensifică. Studiul a detectat, de asemenea, o creștere pe termen lung a concentrațiilor de clorofilă-a în partea nordică a Mării Caspice, un indicator-cheie al activității algelor și al scăderii calității apei. În termeni simpli, marea devine mai caldă, mai puțin adâncă și din ce în ce mai bogată în nutrienți: condiții ideale pentru înflorirea algelor dăunătoare.

Aceasta nu este doar o problemă de mediu. Regiunea Mării Caspice se află în centrul unor importante coridoare energetice și comerciale care leagă Europa de Asia. Rutele de transport nord-sud ale Rusiei și planul de dezvoltare internațional al Chinei, Inițiativa „Belt and Road”, precum și infrastructura petrolieră offshore și rețelele regionale de transport maritim depind toate de menținerea navigabilității și stabilității Mării Caspice.

Scăderea nivelului apei amenință porturile, rutele de navigație și infrastructura de coastă.

Adâncimile în scădere reduc capacitatea de încărcare și cresc costurile de transport. Ceea ce pare inițial o problemă de mediu devine treptat o constrângere economică.

Regiunea Mării Caspice

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Probleme politice

Apoi, există dimensiunea politică. Spre deosebire de oceane, mările interioare nu se pot baza pe circulația globală pentru a compensa gestionarea defectuoasă la nivel local. Supraviețuirea lor depinde direct de comportamentul statelor vecine. Iar Marea Caspică este înconjurată de țări cu interese strategice concurente, sisteme de guvernanță inegale și transparență limitată în ceea ce privește utilizarea apei.

Această fragmentare a devenit unul dintre cele mai mari riscuri cu care se confruntă marea. Deși există acorduri regionale, inclusiv Convenția de la Aktau din 2018 (denumită oficial Convenția privind statutul juridic al Mării Caspice), încă nu există un sistem cuprinzător și aplicabil care să reglementeze alocarea apei, monitorizarea hidrologică sau protecția ecologică în întregul bazin. Schimbul de date rămâne limitat. Prelevările de apă sunt adesea opace. Gestionarea mediului este fragmentată.

Aceasta seamănă cu un tipar observat în mod repetat în crizele de mediu moderne: guvernele preferă să discute despre schimbările climatice, deoarece acest lucru externalizează responsabilitatea. Le permite liderilor să prezinte declinul ecologic ca pe un proces planetar inevitabil.

Însă povestea Mării Caspice este mai incomodă decât atât. Este, de asemenea, o poveste despre alegeri politice. Râurile au fost îndiguite. Apa a fost deviată. Zonele umede au fost degradate. Măsurile de control al poluării au rămas slabe. Exploatarea petrolului și a gazelor s-a extins, în timp ce măsurile de protecție ecologică au rămas în urmă. Creșterea economică a avut întotdeauna prioritate față de sustenabilitatea hidrologică.

Pericolul nu constă doar în faptul că Marea Caspică se micșorează, ci în faptul că s-ar putea depăși pragurile ecologice – dincolo de care, refacerea devine extrem de dificilă.

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Marea Aral (hartă mai sus, n.r.), al patrulea lac ca mărime din lume, a demonstrat cât de repede se poate accelera colapsul odată ce începe o reacție în lanț. Fundurile lacurilor expuse generează furtuni de praf. Pescuitul se prăbușește. Salinitatea crește. Biodiversitatea se prăbușește. Climatul local se schimbă. Sistemele economice se destramă în jurul bazinului care se usucă.

Marea Caspică nu a ajuns încă în acel stadiu – dar semnalele de avertizare devin din ce în ce mai vizibile.

Mai este încă timp pentru a încetini această traiectorie. Totuși, acest lucru ar necesita ceva rar din punct de vedere istoric în regiune: o coordonare pe termen lung care să acorde prioritate stabilității hidrologice – protejând echilibrul natural al apei mării și împiedicând scăderea nivelului apei dincolo de un punct periculos de colaps ecologic – în detrimentul extracției pe termen scurt și al competiției geopolitice.

Acest lucru ar însemna o contabilitate transparentă a apei – urmărirea și partajarea deschisă a datelor privind cantitatea exactă de apă pe care fiecare națiune o prelevează din râurile afluente pentru agricultură și industrie. Ar însemna negocierea debitelor ecologice eliberate din rezervoarele din amonte și recunoașterea faptului că Marea Caspică nu este pur și simplu un coridor energetic sau o rută maritimă, ci un sistem hidrologic fragil.

În cele din urmă, natura impune consecințe asupra societăților care ignoră aceste limite. Marea Caspică începe să transmită acest mesaj.

Editor : B.E.