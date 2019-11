Marș impresionant la Viena pentru salvarea pădurilor din România

Pădurile din România au prieteni și la Viena. Asociația AGENT GREEN, împreună cu mii de apărători ai naturii, au organizat un marș pe străzile Vienei și au cerut salvarea pădurilor virgine românești!

Țara noastră are ultimele 526 de mii de hectare de păduri primare și seculare din Europa, precum și cele mai vaste suprafețe intacte de natură sălbatică.

Protestatarii au ajuns la Ministerul Mediului din Viena cu mesajul: „SAVE ROMANIAN PRIMARY FORESTS” pentru că o serie de firme austriece toacă anual milioane de arbori din România și ar trebui responsabilizate.

Gabriel Păun, președinte Agent Green: Vă spun sincer că sunt foarte plăcut surprins de ce se întâmplă acum la Viena. Totul a început acum o săptămână când am fost invitat de mișcarea Fridays for Future din Viena să țin un discurs. Acolo am povestit cu încă un coleg ce se întâmplă în România și ce impact au asupra țării noastre firmele austriece care procesează milioane de metri cubi în fiecare an, milioane de arbori din România. Ulterior a fost o dezbatere de vreo două, trei ore la Universitatea Bochum din Viena, unde împreună cu un coleg am avut o dezbatere cu reprezentanții uneia dintre acele firme austriece, binecunoscute la noi.

Editor web: Liviu Cojan