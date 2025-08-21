Live TV

Ministrul Mediului, despre fake-news-urile distribuite pe TikTok privind golirea Lacului Vidraru: Suntem într-un război hibrid

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, comentează informațiile false propagate pe TikTok cu privire la golirea controlată a barajului Vidraru, conform cărora apa e vândută în Franţa şi că de pe fundul lacului se exploatează, în beneficiul altor state, aur. Buzoianu explică faptul că toate aceste fake news fac parte din războiul hibrid care se duce în România. 

„Noi suntem, de fapt, într-un război hibrid, trebuie să înţelegem foarte clar, suntem într-un război hibrid cu nişte mişcări extremiste şi cu nişte mişcări din Rusia care ne vor manipulaţi, ne vor cu aceste informaţii false. Este treaba noastră, ca stat, ca aceşti bani care sunt băgaţi în propagandă mincinoasă sau în teorii ale conspiraţiei să fie opriţi”, a afirmat Diana Buzoianu, joi seară, la B1 Tv, referindu-se la teoriile conspiraţiei legate de barajul Vidraru, conform News.ro. 

Ea a susţinut că reacţia oficială a instituţiilor publice la teorii ale conspiraţiei propagate pe unele reţele de socializare are „dublu tăiş”, pentru că, pe de o parte, dacă instituţiile reacţionează, nu fac decât să crească amploarea fenomenului.  

„Dar dacă sunt teorii ale conspiraţiei care deja ajung la sute de mii de români sau milioane de români, deja, din punctul acela, trebuie neapărat să răspunzi”, a adăugat Diana Buzoianu.  

Informaţii false legate de decizia autorităţilor de a goli barajul Vidraru circulă pe TikTok, utilizatori ai acestei reţele fiind informaţi că lacul este golit pentru ca apa să fie vândută în străinătate, dar şi că pe fundul lacului se află aur, care este exploatat în beneficiul altor state. 

