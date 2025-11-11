Live TV

O nouă specie de albină a fost descoperită în Australia: are coarne și a fost numită Lucifer

albina australia
Noua specie de albină a fost numită Megachile Lucifer.

Oamenii de știință au identificat o nouă specie de albină în timp ce studiau o floare sălbatică rară din vestul Australiei. Insecta, denumită „Megachile Lucifer”, are mici coarne prezente doar la femelă, iar cercetătorii cred că acestea ar putea fi folosite pentru apărare sau pentru colectarea materialelor necesare cuiburilor, scrie BBC.

Cercetătorii au identificat specia Megachile Lucifer în timpul studierii unei flori sălbatice rare, care crește doar în lanțul muntos Bremer, în regiunea Goldfields din Australia de Vest, la 470 km est de Perth.

„Coarnele extrem de distinctive și proeminente” apar doar la femelă și ar putea fi folosite ca mecanism de apărare, pentru colectarea polenului sau a nectarului, ori pentru strângerea unor materiale precum rășina pentru cuiburi.

Cercetătoarea care a condus studiul a spus că numele Lucifer i-a venit în minte deoarece, în timp ce lucra la descrierea speciei, urmărea serialul Netflix cu același nume. Ea adaugă că aceasta este prima nouă specie din acest grup de albine descoperită în ultimele 20 de ani.

„Femela avea niște coarne incredibile pe față”, a declarat dr. Kit Prendergast de la Curtin University. „Când scriam descrierea noii specii, mă uitam la serialul Netflix Lucifer, iar numele s-a potrivit perfect. Sunt, de asemenea, un mare fan al personajului Lucifer, așa că a fost o alegere firească.”

Lucifer, care în latină înseamnă „cel care aduce lumină”, este, de asemenea, o referință la nevoia de a aduce mai multă atenție conservării speciilor native de albine și la o mai bună înțelegere a modului în care plantele pe cale de dispariție sunt polenizate, a spus ea.

Raportul, publicat în Journal of Hymenoptera Research, solicită ca zona în care a fost descoperită noua specie de albină și florile sălbatice rare să fie „oficial protejată și declarată drept teren de conservare care nu poate fi defrișat”.

„Pentru că noua specie a fost găsită în aceeași zonă restrânsă ca și floarea sălbatică aflată în pericol, ambele ar putea fi amenințate de distrugerea habitatului și de alte fenomene, precum schimbările climatice”, a spus ea, adăugând că multe companii miniere nu includ albinele native în evaluările de impact asupra mediului.

„Astfel, am putea rata specii nedescrise, inclusiv pe acelea care joacă un rol crucial în susținerea plantelor și ecosistemelor amenințate”, mai spune dr. Kit Prendergast. „Fără să știm ce albine native există și de ce plante depind, riscăm să le pierdem pe ambele înainte să ne dăm seama că sunt acolo.”

