JO 2026 Milano Cortina. Campionul australian Cam Bolton a fost transportat cu elicopterul la spital cu dublă factură cervicală

Data publicării:
Snowboard
Foto: Profimedia

Australianul Cam Bolton, veteran al echipei de snowboard, a suferit o accidentare gravă în timpul antrenamentelor pentru Jocurile Olimpice de iarnă.

Acesta a suferit o fractură a coloanei cervicale în timpul antrenamentelor, punând capăt campaniei sale la Jocurile Olimpice de iarnă.

Participând la a patra sa Olimpiadă, sportivul în vârstă de 35 de ani a suferit un accident luni, în timpul antrenamentelor pentru proba de snowboard cross, dar s-a trezit a doua zi cu dureri tot mai intense la gât.

El a fost dus la investigații, care au relevat două fracturi, și apoi transportat de pe munte cu elicopterul împreună cu un oficial al echipei pentru tratament suplimentar.

Șefa misiunii echipei, Alisa Camplin, a declarat că Bolton era în stare bună, în ciuda gravității accidentării, și că acestuia i s-a alăturat și soția sa.

 

