Proiectul Rhisotope. Coarne de rinocer făcute radioactive pentru combaterea braconajului: „Procesul e complet sigur pentru animale”

O universitate sud-africană a lansat o campanie împotriva braconajului prin care injectează în coarnele rinocerilor izotopi radioactivi, despre care spune că sunt inofensivi pentru animale, dar pot fi detectați de agenții vamali, informează The Guardian.

În cadrul proiectului de colaborare la care au participat Universitatea din Witwatersrand, oficiali din domeniul energiei nucleare și ecologiști, cinci rinoceri au fost injectați în ceea ce universitatea speră că va fi începutul unei campanii masive de injectare a populației de rinoceri în declin, pe care o numesc Proiectul Rhisotope.

Anul trecut, aproximativ 20 de rinoceri dintr-un sanctuar au fost injectați cu izotopi în cadrul unor teste care au deschis calea pentru lansarea de joi. Izotopii radioactivi, chiar și la niveluri scăzute, pot fi recunoscuți de detectoarele de radiații de pe aeroporturi și la frontiere, ceea ce duce la arestarea braconierilor și a traficanților.

Cercetătorii de la Unitatea de Fizică a Radiațiilor și Sănătății din cadrul Witwatersrand au declarat că testele efectuate în studiul pilot au confirmat că materialul radioactiv nu este dăunător rinocerilor.

„Am demonstrat, fără nicio îndoială științifică, că procesul este complet sigur pentru animal și eficient în a face cornul detectabil prin sistemele vamale internaționale de securitate nucleară”, a declarat James Larkin, director științific la Proiectul Rhisotope.

„Chiar și un singur corn cu niveluri semnificativ mai scăzute de radioactivitate decât cele care vor fi folosite în practică a declanșat cu succes alarme în detectoarele de radiații”, a spus Larkin.

Testele au descoperit, de asemenea, că se pot detecta coarne în interiorul containerelor maritime pline de 12 metri, a spus el.

Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii estimează că populația globală de rinoceri era de aproximativ 500.000 la începutul secolului al XX-lea, dar acum a scăzut la aproximativ 27.000 din cauza cererii de coarne de rinocer pe piața neagră.

Africa de Sud are cea mai mare populație de rinoceri, cu aproximativ 16.000, dar are un nivel ridicat de braconaj, iar aproximativ 500 de rinoceri sunt uciși pentru coarnele lor în fiecare an.

Universitatea a îndemnat proprietarii de parcuri private cu animale sălbatice și autoritățile naționale de conservare să își injecteze rinocerii.

Editor : Ș.R.