Resturi de ambalaje au ajuns și în Groapa Marianelor. Imaginile surprinse pe fundul oceanului

Oamenii au reuşit să polueze şi cel mai adânc loc din ocean, Groapa Marianelor. Bucăţi de plastic sau metal, provenite din deşeuri aruncate în apă, au fost observate de un explorator care s-a scufundat la 11 kilometri adâncime.

Călătoria până într-un loc în care nu a mai ajuns până acum niciun om a fost făcută de un fost ofiţer naval american, într-un submarin. El a ajuns cu 16 metri mai jos decât recordul precedent, stabilit în 1960. A petrecut 4 ore pe fundul oceanului Pacific, a văzut specii necunoscute până acum şi ceva ce întâlnim deseori pe trotuare: resturi de ambalaje.

„Nu am fost chiar complet surprins, dar am fost foarte dezamăgit să văd o contaminare produsă de om în cel mai adânc loc din ocean. Când am ajuns pe fund părea foarte curat, aproape ca un peisaj selenar. Iniţial nu am văzut vietăţi. Prima oară am crezut că sunt cadavrele unor animale moarte, dar nu erau. Se mişcau şi erau foarte frumoase. Nu ştiu dacă erau de plastic sau metal, dar aveau margini ascuţite şi unul dintre ele avea o literă tipărită pe el”, spune Victor Vescovo, explorator.

