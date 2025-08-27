Live TV

Video Seceta a lovit și marile orașe. Povestea tinerilor care udă, seară de seară, copacii de pe domeniul public. „Omul sfințește locul”

voluntariat copaci
De o lună, la lăsarea serii, Andrei ia la pas străzile orașului în căutarea copacilor care au nevoie de apă. Sursa foto: Facebook/ Andrei Bora

Înconjurați de beton, copacii din orașe se usucă, iar zonele cu iarbă verde sunt, de fapt, galbene. În lipsa unor sisteme de irigații bine puse la punct, câțiva tineri din Timișoara au luat atitudine. De o lună deja, colindă, seară de seară, străzile orașului și udă copacii de pe domeniul public. Nu au utilaje sofisticate, ci doar butoaie și găleți, pe care le transportă în portbagajul mașinii. Tinerii au dezvoltat și o aplicație, cu ajutorul căreia se pot organiza, astfel încât să vadă, în timp real, care copac a fost udat și când.

Andrei este din Timișoara și de aproximativ o lună, la lăsarea serii, ia la pas străzile orașului în căutarea copacilor care au nevoie de apă.

Andrei Bora, voluntar: Am aflat că primăria a plantat copaci și că are dificultăți în a-i uda, mai ales când e caniculă și temperaturi foarte mari.

Nu are utilaje sofisticate, ci doar butoaie și găleți, pe care le transportă în portbagajul mașinii.

Andrei Bora, voluntar: Partea bună e că ei au gropi și atunci îmi e mai ușor să torn o găleată întreagă.

Andrei a adunat alături de el câțiva prieteni pasionați de ecologie și voluntariat și a dezvoltat o aplicație prin care se organizează, astfel încât să vadă, în timp real, care copac a fost udat și mai ales când.

Andrei Bora, voluntar: Cei pe care i-am udat sunt un pic mai verzi. Ei au și un status al lor, acesta a fost udat în 18, pentru că a plouat. Ăsta este primul copac care a fost cipat, ăsta e codul lui secret și e primul copac care poate fi recunoscut cu telefonul din oraș.

Tânără: Pe principiul „omul sfințește locul”, mi se pare că e o idee care și stârnește comunitatea și unește niște oameni și cred că trebuie să ajutăm și administrația locală cu ceva.

Tânără: Am văzut că se mai plantează copăcei prin spate pe la parcul de la Conti și mi se pare foarte interesantă ideea, chiar o susțin!

Ideea tinerilor a ajuns și la autoritățile locale, care recunosc că sistemele de irigații nu fac față schimbărilor climatice.

Silvana Andreaș, purtător de cuvânt Primăria Timișoara: Avem un program zilnic de întreținere a spațiilor verzi, asta implică și udarea arborilor. Avem și sisteme de irigații, dar din păcate unele sunt învechite și necesită reparații.

Tinerii voluntari spun că e nevoie de mai mulți oameni care să facă un pas concret pentru a avea un oraș mai verde.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

