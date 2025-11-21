Live TV

UE amenință cu veto acordul COP30 din Brazilia: Un text „slab” și fără ambiție climatică

Data publicării:
cop30
Uniunea Europeană se pregătește să blocheze acordul final la summitul climatic din acest an. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Proiectul actual „nu conține știință” Președintele brazilian al COP30, apel în discursul de deschidere COP30, o „conferință BRICS”

UE avertizează că va respinge acordul final de la COP30 dacă statele nu acceptă obiective mai ferme de reducere a emisiilor. Diplomații europeni critică dur textul propus de președinția braziliană, acuzând lipsa științei, absența referințelor la combustibili fosili și o ambiție climatică considerată insuficientă pentru a respecta Acordul de la Paris.

Uniunea Europeană se pregătește să blocheze acordul final la summitul climatic din acest an dacă țările nu acceptă angajamente mai puternice de reducere a emisiilor care încălzesc planeta, potrivit a patru diplomați europeni, relatează Politico.

Negociatorii au spus că cele 27 de state membre sunt unite în furia lor față de proiectul de acord prezentat vineri dimineață de președinția braziliană a COP30, afirmând că acesta a depășit liniile roșii ale blocului în ceea ce privește finanțarea și nu reflectă presiunea UE asupra țărilor de a face mai mult pentru reducerea poluării.

Proiectul actual „nu conține știință”

Comisia Europeană a făcut un gest neobișnuit publicând o scurtă declarație pe care comisarul pentru climă, Wopke Hoekstra, a rostit-o într-o reuniune cu ușile închise, vineri la prânz, ora locală.

Proiectul actual „nu conține știință… nu prevede tranziția departe de [combustibilii fosili]… ci, în schimb, slăbiciune”, a spus Hoekstra. „În niciun caz nu vom accepta așa ceva. … Puteți conta pe noi că vom face absolut tot ce putem. Nu pentru UE. Ci pentru toți.”

Într-o ședință de coordonare desfășurată în această dimineață, miniștrilor UE li s-a cerut să obțină sprijinul guvernelor lor pentru blocarea acordului final dacă nu vor fi făcute modificări, au spus cei patru diplomați.

„Ne-am spus în trecut că ar trebui să avem curajul să ieșim din negocieri dacă textul nu este suficient de puternic. Dar până astăzi nu am auzit acest lucru spus atât de tare și ca parte a unei strategii reale”, a spus unul dintre diplomați. Aceste tensiuni deschid posibilitatea ca țările să părăsească negocierile fără a ajunge la un rezultat final.

Președintele brazilian al COP30, apel în discursul de deschidere

Președintele brazilian al COP30 din acest an, André Aranha Corrêa do Lago, a făcut apel în discursul de deschidere ca țările să se unească și să-și arate sprijinul pentru Acordul de la Paris din 2015, mai ales după ce Statele Unite au părăsit acordul și au refuzat să trimită delegați la conferința din Brazilia.

„Aceasta nu poate fi o agendă care să ne dezbine,” a spus Corrêa do Lago. „Dar, în același timp în care trebuie să înfruntăm faptul că cea mai mare economie a lumii a ieșit din Acordul de la Paris, trebuie să ne amintim că toți ceilalți am rămas în el pentru că credem în el. Nu putem fi divizați în interiorul Acordului de la Paris.”

Dar, în absența SUA, un al doilea diplomat european a spus că un grup de economii emergente - China, Rusia, India, Brazilia și Africa de Sud, cunoscute ca BRICS - a preluat inițiativa pentru a bloca eforturile de reducere a emisiilor.

COP30, o „conferință BRICS”

„Aceasta este o COP a BRICS-urilor,” a spus diplomatul. „Ei închid cercul în jurul unui text conceput pentru ei, iar acum toți spun că este un text de tipul «iei sau lași».”

Pentru UE și multe țări vulnerabile este esențial să plece din Belém cu o strategie pentru a aborda uriașul decalaj dintre reducerea colectivă reală a emisiilor și obiectivele Acordului de la Paris privind limitarea încălzirii globale.

„Nu putem negocia cu un text care nu include o mențiune despre combustibilii fosili, o mențiune despre o foaie de parcurs pentru a pune capăt defrișărilor. Nu putem considera de bună credință un text care nu stabilește un obiectiv global pentru finanțarea adaptării,” a spus Juan Carlos Monterrey Gómez, negociatorul-șef al Panama. „Este atât de slab, încât este ofensator.”

Țările europene se pregăteau, de asemenea, să treacă peste propriile linii roșii privind propunerile de a direcționa mai mulți bani către eforturile țărilor în curs de dezvoltare de a se pregăti pentru dezastrele climatice.

Proiectul include un angajament de a tripla, până în 2030, finanțarea destinată țărilor sărace pentru a face față efectelor schimbărilor climatice, cunoscută drept finanțare pentru adaptare.

„Este un termen inacceptabil,” a spus al doilea diplomat european, dar a sugerat că anul 2035 ar putea fi acceptabil. „Depășește cu mult liniile roșii cu care am venit cei mai mulți dintre noi. Tripla creștere este mai mult decât pot face majoritatea donatorilor, dar suntem puși la zid.”

Dacă UE obține mai mult pe partea de acțiune climatică, a spus Hoekstra în discursul publicat online, „da, puteți cere UE să iasă din zona sa de confort în ceea ce privește finanțarea adaptării.”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fata in ninsoare
1
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
klaus si carmen iohannis
2
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
primaria capitalei
3
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
volodimir zelenski
4
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
angajata in birou
5
Ministerul Agriculturii refuză, de 4 ani, să desființeze un institut de cercetare care nu...
După o investiție de peste un miliard de euro și 905 zile de muncă, ”bijuteria” își deschide porțile sâmbătă!
Digi Sport
După o investiție de peste un miliard de euro și 905 zile de muncă, ”bijuteria” își deschide porțile sâmbătă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
2025-11-05-0657
Nicușor Dan: „România nu mai este remorca Uniunii Europene. Avem maturitatea să participăm la deciziile majore ale UE”
femeie care verifica preturile pe bonul fiscal dupa ce a facut cumparaturi
Eurostat: România a fost şi în octombrie statul membru UE cu cea mai ridicată inflaţie
steag ue
Uniunea Europeană introduce reguli mai stricte pentru publicitatea politică. Cum se aplică în România și cine monitorizează
Lula da Silva
Lula, replică pentru Merz după ce cancelarul german a criticat orașul Belem, organizator al COP30: „Să meargă în bistro, să danseze”
Transport militar NATO
UE propune un „sistem de urgență” pentru o desfășurare militară transfrontalieră rapidă, în condiții de criză
Recomandările redacţiei
Președintele Nicușor Dan.
Nicușor Dan, după ce planul lui Trump pentru Ucraina a fost publicat...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: Ideea că toate salariile vor fi reduse cu 10% nu are nicio...
vladimir putin
Putin amenință că va cuceri mai mult teritoriu dacă Ucraina refuză...
aGFzaD00MjhhOTk5MTgyN2VlZGI3MDA5MzE3OGUxODMwZWQxZA==.thumb
Bolojan: E nevoie să limităm pensionarea anticipată pentru toate...
Ultimele știri
Trump confirmă că a dat Ucrainei un ultimatum să accepte planul său de pace până joia viitoare
Încă un tren electric Coradia Stream va fi livrat României. Anunțul făcut de Alstom
Bolojan, despre angajarea Alinei Gîrbea la MIPE: „Noi nu facem dosare de cadre sau de rudenie”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum s-a descurcat Cătălina Jacob la Miss Universe 2025. La proba costumul național a părut desprinsă de pe...
Cancan
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Fanatik.ro
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
O candidată la Primăria Capitalei, susținătoare a lui Călin Georgescu, promovează teorii halucinante. Numele...
Adevărul
„Taxă pe poluare” pentru mașinile foarte vechi. Cum cresc impozitele
Playtech
Cum îndepărtezi rapid gheața de pe parbrizul mașinii: nu mai folosi sare sau apă caldă
Digi FM
George Buhnici, la trei ani de la declarațiile controversate în care critica femeile cu celulită: „Aveam...
Digi Sport
Negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi s-au încheiat rapid!
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau duc relația la un alt nivel. Ce decizie a luat artista pentru sărbătorile din...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Prețuri „de lux” într-un bar din centrul Clujului: o salată de 96 de lei și o supă la 58 de lei. Reacțiile...
Newsweek
Pensie crescută cu sute de lei în instanță. Ce venituri nepermanente au fost acceptate și care nu?
Digi FM
Adevărul despre starea de sănătate a lui Vladimir Putin. Liderul rus a dezvăluit detalii despre controlul...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fiica lui Bruce Willis, mărturisiri sfâșietoare despre lupta pe care tatăl ei o duce cu demența...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...