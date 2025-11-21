UE amenință cu veto acordul COP30 din Brazilia: Un text „slab” și fără ambiție climatică

UE avertizează că va respinge acordul final de la COP30 dacă statele nu acceptă obiective mai ferme de reducere a emisiilor. Diplomații europeni critică dur textul propus de președinția braziliană, acuzând lipsa științei, absența referințelor la combustibili fosili și o ambiție climatică considerată insuficientă pentru a respecta Acordul de la Paris.

Uniunea Europeană se pregătește să blocheze acordul final la summitul climatic din acest an dacă țările nu acceptă angajamente mai puternice de reducere a emisiilor care încălzesc planeta, potrivit a patru diplomați europeni, relatează Politico.

Negociatorii au spus că cele 27 de state membre sunt unite în furia lor față de proiectul de acord prezentat vineri dimineață de președinția braziliană a COP30, afirmând că acesta a depășit liniile roșii ale blocului în ceea ce privește finanțarea și nu reflectă presiunea UE asupra țărilor de a face mai mult pentru reducerea poluării.

Proiectul actual „nu conține știință”

Comisia Europeană a făcut un gest neobișnuit publicând o scurtă declarație pe care comisarul pentru climă, Wopke Hoekstra, a rostit-o într-o reuniune cu ușile închise, vineri la prânz, ora locală.

Proiectul actual „nu conține știință… nu prevede tranziția departe de [combustibilii fosili]… ci, în schimb, slăbiciune”, a spus Hoekstra. „În niciun caz nu vom accepta așa ceva. … Puteți conta pe noi că vom face absolut tot ce putem. Nu pentru UE. Ci pentru toți.”

Într-o ședință de coordonare desfășurată în această dimineață, miniștrilor UE li s-a cerut să obțină sprijinul guvernelor lor pentru blocarea acordului final dacă nu vor fi făcute modificări, au spus cei patru diplomați.

„Ne-am spus în trecut că ar trebui să avem curajul să ieșim din negocieri dacă textul nu este suficient de puternic. Dar până astăzi nu am auzit acest lucru spus atât de tare și ca parte a unei strategii reale”, a spus unul dintre diplomați. Aceste tensiuni deschid posibilitatea ca țările să părăsească negocierile fără a ajunge la un rezultat final.

Președintele brazilian al COP30, apel în discursul de deschidere

Președintele brazilian al COP30 din acest an, André Aranha Corrêa do Lago, a făcut apel în discursul de deschidere ca țările să se unească și să-și arate sprijinul pentru Acordul de la Paris din 2015, mai ales după ce Statele Unite au părăsit acordul și au refuzat să trimită delegați la conferința din Brazilia.

„Aceasta nu poate fi o agendă care să ne dezbine,” a spus Corrêa do Lago. „Dar, în același timp în care trebuie să înfruntăm faptul că cea mai mare economie a lumii a ieșit din Acordul de la Paris, trebuie să ne amintim că toți ceilalți am rămas în el pentru că credem în el. Nu putem fi divizați în interiorul Acordului de la Paris.”

Dar, în absența SUA, un al doilea diplomat european a spus că un grup de economii emergente - China, Rusia, India, Brazilia și Africa de Sud, cunoscute ca BRICS - a preluat inițiativa pentru a bloca eforturile de reducere a emisiilor.

COP30, o „conferință BRICS”

„Aceasta este o COP a BRICS-urilor,” a spus diplomatul. „Ei închid cercul în jurul unui text conceput pentru ei, iar acum toți spun că este un text de tipul «iei sau lași».”

Pentru UE și multe țări vulnerabile este esențial să plece din Belém cu o strategie pentru a aborda uriașul decalaj dintre reducerea colectivă reală a emisiilor și obiectivele Acordului de la Paris privind limitarea încălzirii globale.

„Nu putem negocia cu un text care nu include o mențiune despre combustibilii fosili, o mențiune despre o foaie de parcurs pentru a pune capăt defrișărilor. Nu putem considera de bună credință un text care nu stabilește un obiectiv global pentru finanțarea adaptării,” a spus Juan Carlos Monterrey Gómez, negociatorul-șef al Panama. „Este atât de slab, încât este ofensator.”

Țările europene se pregăteau, de asemenea, să treacă peste propriile linii roșii privind propunerile de a direcționa mai mulți bani către eforturile țărilor în curs de dezvoltare de a se pregăti pentru dezastrele climatice.

Proiectul include un angajament de a tripla, până în 2030, finanțarea destinată țărilor sărace pentru a face față efectelor schimbărilor climatice, cunoscută drept finanțare pentru adaptare.

„Este un termen inacceptabil,” a spus al doilea diplomat european, dar a sugerat că anul 2035 ar putea fi acceptabil. „Depășește cu mult liniile roșii cu care am venit cei mai mulți dintre noi. Tripla creștere este mai mult decât pot face majoritatea donatorilor, dar suntem puși la zid.”

Dacă UE obține mai mult pe partea de acțiune climatică, a spus Hoekstra în discursul publicat online, „da, puteți cere UE să iasă din zona sa de confort în ceea ce privește finanțarea adaptării.”

