Video&Foto Punct culminant pentru misiunea Artemis 2: cei patru astronauți ajung astăzi la Lună

Astronauții vor înconjura Luna fără oprire luni și apoi se vor întoarce acasă. Foto: Profimedia
Se apropie punctul culminant al misiunii Artemis 2: luni, cei patru astronauţi vor fi primii oameni care vor zbura în jurul Lunii după 1972. În plus, va fi un zbor realizat pentru prima dată în istorie de o femeie şi de un astronaut de culoare, relatează AFP.

La mai mult de patru zile după plecarea lor din Florida, cei trei astronauţi ai NASA, Christina Koch, Victor Glover şi Reid Wiseman, împreună cu colegul lor canadian Jeremy Hansen, vor ajunge în apropierea satelitului natural al Pământului.

Luni, în jurul orei 04:40 GMT, vor începe ultima etapă a călătoriei, intrând în „sfera de influenţă” a Lunii, unde atracţia gravitaţională a acestui corp ceresc o depăşeşte pe cea a Pământului.

Ei nu vor aseleniza, dar acest lucru nu va fi cu nimic mai puţin istoric, deoarece toate misiunile Apollo (1968-1972) au transportat exclusiv bărbaţi albi americani, în general foşti militari.

În întreaga istorie a explorării spaţiale, niciun rus sau chinez nu s-a aventurat la mai mult de 400 km de Pământ, distanţa staţiilor din orbita terestră. Doar sondele s-au întors pentru a observa Luna.

Timp de şapte ore, începând cu ora 18:45 GMT, Luna va fi în prim-plan în hubloul capsulei Orion.

Luna le va apărea la fel de mare ca „o minge de baschet ţinută la capătul braţului”, a descris pentru AFP Noah Petro, şeful laboratorului de geologie planetară al NASA.

Cei patru membri ai echipajului s-au pregătit timp de peste doi ani, exersând recunoaşterea formaţiunilor geologice şi descrierea lor cu precizie pentru oamenii de ştiinţă de pe Pământ, în special nuanţele maronii sau bej ale solului.

Descrierile lor verbale, precum şi notiţele şi fotografiile – au fost luate la bord trei aparate foto Nikon – ar trebui să ne permită să aflăm mai multe despre geologia şi istoria satelitului nostru natural.

Dar şi să ne captiveze, speră NASA, care va transmite evenimentul în direct pe mai multe platforme, precum Netflix şi YouTube, cu excepţia a 40 de minute în care comunicaţiile vor fi întrerupte, blocate de Lună.

„A asculta acest echipaj descriind suprafaţa lunară vă va da fiori”, a promis în acest weekend Kelsey Young, responsabilul ştiinţific al misiunii, în cadrul unei conferinţe de presă.

Chiar dacă astronauţii din programul Apollo au făcut-o înaintea lor, acum mai bine de 50 de ani, majoritatea dintre noi „nu eram născuţi, aşa că va fi cu adevărat o premieră pentru noi”, subliniază Derek Buzasi, profesor de astronomie şi astrofizică la Universitatea din Chicago, pentru AFP.

Astronauţii misiunii Artemis vor depăşi, de asemenea, recordul misiunii Apollo 13, devenind oamenii care s-au îndepărtat cel mai mult de planeta albastră, aventurându-se la peste 406.000 km.

,

Ei vor zbura în spatele Lunii şi vor descoperi faţa ascunsă a acesteia, cea care nu este niciodată vizibilă de pe Pământ.

Probabil vor vedea „regiuni ale acestei feţe ascunse pe care niciunul dintre astronauţii programului Apollo nu a putut să le observe”, explică pentru AFP Jacob Bleacher, şeful explorării ştiinţifice la NASA, extrem de entuziasmat de această idee.

Echipajul a zărit deja bazinul Orientale, un crater gigantic supranumit „Marele Canion al Lunii”, care până acum fusese văzut în întregime doar de sonde.

„Este exact ca la antrenament, dar în trei dimensiuni şi este pur şi simplu incredibil”, a exclamat Jeremy Hansen.

Zborul lor lunar le va permite, de asemenea, să asiste la o eclipsă solară – Soarele dispărând în spatele Lunii – şi la răsăritul şi apusul Pământului în spatele Lunii.

Un moment care aminteşte de celebra fotografie „răsăritul Pământului”, care ne-a schimbat viziunea asupra lumii în 1968, în timpul misiunii Apollo 8.

„În mijlocul acestui vid” pe care îl reprezintă universul, planeta noastră constituie „o oază, acest loc magnific în care putem trăi împreună”, a reamintit în acest weekend pilotul misiunii, Victor Glover, într-un mesaj de Paşte.

Dacă această misiune şi următoarea, de anul viitor, se vor desfăşura fără probleme, NASA intenţionează să trimită astronauţi pe Lună în 2028.

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Donald Trump
3
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Carlos Cuerpo
4
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
Federal Cabinet
5
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Te-ar putea interesa și:
ghbzsfgha
A venit momentul ca misiunea Artemis 2 să doboare recordul stabilit de Apollo 13
Jeremy Hansen, Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch sunt primii astronauți care ajung pe Lună de la echipajul de trei astronauți al misiunii Apollo 17 din 1972
Astronauții misiunii Artemis 2 au parcurs mai mult de jumătate din drumul spre Lună
imagini de la antrenamentele echipajului Artemis 2
Cum s-a pregătit echipajul Artemis 2 pentru misiunea în jurul Lunii și care sunt cele mai mari pericole cu care se confruntă în spațiu
planeta pamant
„Crede-ne, arăţi incredibil”. Mesajele astronauților misiunii Artemis 2 din spațiu, la vederea planetei Pământ
artemmis crew nasa
Astronauții misiunii Artemis II pornesc spre Lună după o zi petrecută pe orbita Pământului
Recomandările redacţiei
Explozie nucleară.
Proiectul „Fiare de plug” și criza din Golful Persic: Cum ar putea...
traian basescu pe strada
Băsescu: Planul B nu poate fi cel decât cel de constituire a Armatei...
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
Atac la Yazd, Iran. Foto Profimedia
Război în Orientul Mijlociu, ziua 38. Trump amenință din nou Iranul...
Ultimele știri
Cum a devenit țestoasa Jonathan, cel mai bătrân animal terestru în viață din lume, victima unei escrocherii virale cu criptomonede
Unde se poate călători în siguranță în 2026: Top 10 cele mai sigure țări
Reacția în lanț care riscă să pună capăt lansărilor spațiale. De ce ar ajunge sateliții de pe orbită să scape complet de sub control
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cancan
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de...
Fanatik.ro
Fotbalistul promovat de Mirel Rădoi la FCSB, criză de nervi în vestiar: a spart tot! Gigi Becali i-a pus...
editiadedimineata.ro
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Fanatik.ro
Toate cifrele din contractul de selecţioner al lui Gică Hagi la naţionala României: ce salariu are şi primele...
Adevărul
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Playtech
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
Digi FM
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Adevarul
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Newsweek
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
Digi FM
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”