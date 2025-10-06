Rețelele sociale au intrat în declin, iar tinerii sunt primii care părăsesc platformele. Există, totuși, o excepție

Oamenii au început să stea mai puţin pe Facebook şi pe alte platforme sociale în ultimii ani, o tendinţă care ar trebui să creeze îngrijorare în rândul unor companii precum Meta.



Conform unui studiu realizat de Financial Times cu participarea a 250.000 de adulţi din 50 de ţări, în medie, oamenii au petrecut anul trecut două ore şi douăzeci de minute pe zi în cadrul platformelor de socializare.

Asta arată un declin semnificativ, de aproape 10 procente, comparativ cu 2022, când timpul petrecut de oameni pe reţelele sociale a fost la apogeu.

Faţă de 2014, anul trecut oamenii au folosit platformele sociale cu 25% mai puţin pentru a ţine legătura cu prietenii sau pentru exprimare personală.

Şi mai îngrijorător pentru Meta şi celelalte companii de social media este faptul că scăderea timpului alocat reţelelor sociale este mai pronunţată în rândul tinerilor.

Există o singură excepţie notabilă de la acest trend, America de Nord, unde, anul trecut, timpul petrecut era cu 15% mai mare decât cel din Europa.

În acest context, experţii arată spre fenomenul pe care-l numesc „enshittification”, care descrie degradarea reţelelor de socializare, care folosesc metode din ce în ce mai disperate pentru a atrage atenţia oamenilor.

Conţinutul generat de AI este o astfel de metodă, menită să menţină artificial atenţia utilizatorilor, cu conţinut superficial, care nu reprezintă nici informaţie, nici comunicare, dar care poate fi folosit, cu uşurinţă, pentru dezinformare şi manipulare.

Editor : Sebastian Eduard