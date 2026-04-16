Mark Zuckerberg își creează propria clonă bazată pe inteligența artificială. Detalii despre proiectul secret al Meta

Meta lucrează la crearea unui avatar AI personalizat care va servi drept clonă digitală a lui Mark Zuckerberg. Rețeaua neuronală este antrenată pe baza manierismelor fondatorului companiei, a tonului vocii și a tuturor declarațiilor sale publice, potrivit Engadget.

Proiectul face parte din strategia mai amplă a Meta de a crea personaje bazate pe inteligența artificială. Iar clona lui Zuckerberg a devenit o direcție prioritară de dezvoltare.

Clona este antrenată nu numai pe stilul de comunicare al CEO-ului Meta, ci și pe viziunea sa asupra strategiei companiei. Acest lucru îi permite să genereze sfaturi aliniate cu gândirea reală a lui Zuckerberg.

Se așteaptă ca avatarul să interacționeze cu angajații atunci când Zuckerberg este ocupat cu alte proiecte sau se află în vacanță.

Surse din interior spun că Zuckerberg dezvoltă, de asemenea, un agent AI separat pentru a-l asista în rutina zilnică, ajutându-l să găsească răspunsuri la întrebări complexe și organizându-i programul.

Deși înlocuirea unui director general cu un algoritm pare ceva de viitor, Meta consideră că acest lucru ar putea accelera procesul decizional într-o corporație de mari dimensiuni.

Nu este încă clar dacă angajații obișnuiți vor avea acces la versiunea digitală a lui Zuckerberg sau dacă aceasta va rămâne un instrument rezervat exclusiv conducerii de vârf.

În paralel, Meta încurajează utilizarea AI în activitatea zilnică a angajaților, promovând instrumente de automatizare și dezvoltarea de „agenți” digitali, scrie Financial Times.

Managerii de produs sunt evaluați în funcție de competențele AI, inclusiv prin teste tehnice și exerciții practice. Deși compania susține că aceste evaluări sunt destinate formării profesionale, unii angajați se tem că ar putea preceda reduceri de personal.

Potrivit unor date Bloomberg prezentate în luna martie, Mark Zuckerberg a înregistrat o scădere de 46 de miliarde de dolari în acest an. Averea lui a scăzut la 187 de miliarde de dolari la închiderea bursei de vineri.

Acțiunile Facebook, Instagram și WhatsApp au scăzut cu 20% în acest an, deoarece gigantul de social media se confruntă cu mai multe procese și cu un scepticism în creștere cu privire la planurile sale masive de cheltuieli pentru inteligență artificială.

Entuziasmul legat de potențialul inteligenței artificiale de a suprastimula productivitatea și de a multiplica profiturile corporative a dus acțiunile din domeniul tehnologiei la noi maxime în ultimii ani. Însă scepticii au avertizat că această agitație a creat o bulă caracterizată de evaluări exorbitante, supra-construcții și tranzacții circulare care se vor termina prost, mai nota Bloomberg. 

 

