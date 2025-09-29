Tehnologia care ar putea face să dispară mașinile personale. Germania, prima țară din Europa cu robotaxiuri controlate de la distanță

Taxiurile fără șofer au intrat cu greu pe piața europeană, însă Germania va permite din luna decembrie închirierea de mașini controlate de la distanță. Tehnologia ar putea face redundantă deținerea de mașini personale și ar putea schimba modelul de afaceri al companiilor de car-sharing.

Mașinile de închiriat controlate de la distanță diferă de taxiurile autonome care au devenit din ce în ce mai folosite în orașe precum San Francisco sau Shanghai. În acest caz, mașinile sunt conduse de un șofer profesionist care controlează mașina din propria sa stație de condus de la distanță – un sistem ce seamănă cu un simulator auto.

Șoferul operează mașina cu volanul și pedalele și are trei ecrane mari prin care poate vedea imaginile transmise în timp real de cele patru camere video montate deasupra mașinii.

Cu căștile pe urechi, șoferul poate auzi tot ce se întâmplă în interiorul și exteriorul mașinii, iar senzorii îi transmit orice denivelări sau gropi pe care mașina le întâmpină pe drum.

Compania Vay din Germania a fost fondată în 2018 la Berlin, având ca obiectiv revoluționarea mobilității în orașele europene. Berlinezii vor putea în curând să apeleze la serviciile companiei.

Vay a testat deja mașinile controlate la distanță în SUA și Germania. Foto: Profimedia Images

Tarife de două ori mai mici decât cel oferit de actualele companii de car-sharing

După ce clientul închiriază o mașină, aceasta îi este livrată la locația de unde a fost comandată, fiind condusă de la distanță de șoferul Vay. Apoi, clientul conduce mașina până la destinație, nemaifiind nevoie nici măcar să găsească un loc de parcare, întrucât șoferul profesionist poate prelua din nou controlul asupra mașinii și o poate parca în locul clientului, dacă este nevoie.

Utilizatorii aplicației vor plăti exact pentru intervalul de timp în care au folosit mașina. Vay spune că tariful va fi de două ori mai mic decât cel oferit de actualele companii de car-sharing, potrivit The Guardian.

Mașinile controlate de la distanță au fost deja testate la Las Vegas, acolo unde există cadrul legal necesar pentru a opera mașini fără șofer.

Înainte de vacanța parlamentară din această vară, Germania a adoptat o lege care permite folosirea în scop comercial a mașinilor controlate de la distanță în anumite zone de către șoferi calificați, începând cu data de 1 decembrie.

Legea nu este la fel de „îndrăzneață” precum cea care le permite unor companii ca Waymo sau Cruise să opereze mașini autonome în Los Angeles și San Francisco, dar arată că există dorința de a încerca o nouă tehnologie pe care nu toată lumea este dispusă să o accepte.

Șoferii au un volan, pedale, mai multe ecrane și căști prin care pot auzi tot ce se întâmplă în interiorul și exteriorul mașinii. Foto: Profimedia Images

„O meserie a viitorului”: Mulți șoferi preferă să conducă mașini de la distanță

Thomas von der Ohe, directorul executiv și cofondatorul Vay, a spus că scopul lui a fost să facă inutilă deținerea de mașini personale. Orașele ar deveni mai sustenabile dacă oamenii pot fi convinși „să nu își cumpere o a doua mașină sau nici măcar pe prima”.

În afară de inginerii care lucrează la această tehnologie, cea mai valoroasă resursă a companiei o reprezintă șoferii. În ciuda deficitului de forță de muncă calificată, compania a spus că nu a avut nicio problemă să atragă noi recruți.

Mulți șoferi de la distanță au fost recrutați din rândul șoferilor Uber, precum și de la companiile obișnuite de taxi, în special șoferițe „care au descris atacuri oribile cu cuțitul și s-au confruntat cu alte probleme legate de siguranță”, potrivit lui von der Ohe.

Chiar și unii șoferi de tir, care s-au săturat să fie mereu departe de familie, s-au înscris să devină șoferi pentru Vay.

„Oamenii văd asta ca pe o meserie a viitorului. Au pauze de toaletă și să ia prânzul, au ocazia să lucreze în echipă în loc să lucreze singuri”, a mai spus von der Ohe.

Bartek Sztendel, unul dintre șoferi, a spus că cei care au experiență cu jocurile video se descurcă mai repede să folosească noua tehnologie, însă cel mai important este să ai „capacitatea să rămâi calm și un puternic simț al siguranței și responsabilității”.

