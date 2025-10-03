Live TV

Apelul angajaților spitalului Sf. Maria din Iași: „Nu transformați infecțiile nosocomiale într-un instrument de vinovăție colectivă”

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/ Facebook
„Subiectul infecțiilor nosocomiale ar trebui să genereze mobilizare” Îi cer ministrului Sănătății să sprijine personalul medical

Discuțiile despre infecțiile nosocomiale ar trebui să genereze „o mobilizare comună” în societate, iar ministrul Sănătății ar trebui să se abțină din acuzații care afectează personalul medical și încrederea populației în sistemul de sănătate, se arată într-o scrisoare deschisă trimisă de angajații spitalului Sfânta Maria din Iași. 

Personalul Spitalului „Sfânta Maria” din Iași, cel în care șapte copii internați la ATI au murit după ce au intrat în contact cu infecții nosocomiale, a transmis o scrisoare deschisă adresată populației, președintelui Nicușor Dan, premierului Ilie Bolojan și ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

„Ne exprimăm profunda durere și regretul față de familiile celor 7 copii decedați la Spitalul Sf. Maria Iași. Și, în același timp, recunoaștem că orice am simți, nu se poate compara cu ceea ce trăiește un părinte care trece prin asemenea clipe, care trece prin ceea ce nimeni n-ar trebui să îndure”, se arată în scrisoarea deschisă de angajații spitalului de copii din Iași.

Deși menționeză că moartea celor șapte copii este „o tragedie pe care cu toții am vrea s-o împiedicăm pe viitor”, acești subliniază că „imaginea întregului spital a fost afectată profund prin acuzații dure, înainte ca datele oficiale ale anchetei să fie făcute publice”.

„Munca unui întreg personal medical al spitalului, cu o experiență de peste 50 ani, care și-a făcut datoria cu profesionalism și dedicare în tot acest timp, este anulată și blamată în urma unui eveniment nefericit și nedorit de toți cei implicați în tratarea acestor copii”, potrivit scrisorii deschise semnate de personalul Spitalului „Sfânta Maria” din Iași.

„Subiectul infecțiilor nosocomiale ar trebui să genereze mobilizare”

Angajații spitalului de copii din Iași mai menționează că „situația medicală a copiilor implicați trebuie înțeleasă în contextul cazurilor tratate în secția ATI”. Aceștia amintesc că „toți pacienții implicați în focar prezentau comorbidități severe (boli genetice grave, cancer, malnutriție severă)”.

„Iar orice infecție suprapusă peste un organism imunocompromis duce la agravarea prognosticului”, mai arată angajații spitalului.

În ceea ce privește infecțiile nosocomiale, personalul spitalului subliniază că infecțiile nosocomiale ar trebui transformate „într-un subiect de mobilizare comună” și că fiecare infecție raportată „trebuie privită ca o oportunitate de a învăța, corecta și de a preveni”.

Îi cer ministrului Sănătății să sprijine personalul medical

În același timp, angajații spitalului îi cer ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, să devină „liantul esențial” între componentele sistemului de sănătate: „partea legislativă și de control, personalul medical și populația”.

„Personalul medical are nevoie de sprijin, predictibilitate și recunoaștere. A fi medic, asistent, infirmier, sau orice alt profesionist din sistem înseamnă a lucra zilnic cu responsabilitatea vieții umane. Pentru ca acești oameni să poată oferi îngrijire de calitate, este nevoie să simtă că au parte de solidaritate, că sunt ascultați, că activează într-un cadru cu reguli clare, previzibile și corecte, că nu sunt agresați verbal și amenințați, iar munca lor, dincolo de a fi evaluată just, este și susținută”, potrivit scrisorii deschise.

Aceștia mai menționează că declarațiile acuzatoare „nu fac bine sistemului medical”, nici „personalului medical care își pierde motivația” și nici populației „care alege să nu se mai prezinte la medic de frică”:

Donald Trump și-a anunțat planurile, dar a primit rapid o replică tăioasă și totul este "în aer"
