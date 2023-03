Șeful Poştei Române: Suntem interesaţi de piaţa RCA. Ne gândim cum să intrăm în această direcţie

Poşta Română este interesată de piaţa RCA, a declarat CEO-ul companiei, Valentin Ștefan, adăugând că urmează să fie gândite metodele prin care compania de stat poate intra în această afacere, informează Agerpres.

"Avem această problemă a RCA-urilor, ni s-a spus şi, evident, suntem interesaţi, că este totuşi un business, dar trebuie acum să ne gândim cum facem să intrăm în această direcţie. Başca, mai avem şi o nevoie de modernizare a infrastructurii companiei. Deci, miza Poştei nu este neapărat profitabilitatea companiei în acest moment, deşi evident trebuie să facem bani, să ne plătim salariile şi să mergem mai departe, ci este mai degrabă de a rezolva aceste probleme fundamentale ale României pe de o parte şi, pe de altă parte, modernizarea companiei. Rolul social al Poştei este evident pentru toată lumea", a spus Ştefan.

Acesta a adăugat că poșta a arătat ce poate atunci când i s-a cerut să contribuie la distribuirea cardurilor de energie și la încasarea banilor din acest proiect.

"În decembrie, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene ne-a cerut o ofertă pentru un anumit proiect. Sigur că da, am făcut oferta acolo. Am scris nişte date tehnice, ca la sfârşitul anului, în decembrie, mi se pare chiar înainte de Crăciun, să spună bun, vrem să lucrăm cu voi, că aveţi cea mai bună infrastructură, aţi promis cel mai mult, vrem să livrăm prin voi aceste carduri de energie. O provocare logistică fantastică, care presupune nu doar livrarea unui număr impresionant de trimiteri, dar şi colectarea de bani de la milioane şi milioane de clienţi, unii clienţi noi pe care nu i-am avut până acum", a spus Valentin Ștefan.

Şeful Poştei Române a admis faptul că instituţia pe care o conduce se află "într-o căutare de perspectivă și de identitate" şi a transmis faptul că principala problemă este că "dăm statului peste 100 de milioane de euro în fiecare an şi simţim că nu primim suficient înapoi".

"Noi, la Poşta Română, suntem într-o căutare de perspectivă și de identitate. Nu prea ştim ce suntem: companie de curierat, servicii financiare, rolul de modernizare a României, dar suntem pe un trend bun. Cred că principala problemă este că dăm statului peste 100 de milioane de euro în fiecare an şi simţim că nu primim suficient înapoi. Un prim pas pe care aş vrea să-l văd în partea statului, şi spun asta pentru că avem trei instituţii foarte importante alături de noi, este această tendinţă a pasării nevoilor statului către companiile comerciale. Mi-aş fi dorit să văd o debirocratizare a activităţii noastre, o modalitate prin care statul român să-şi ia informaţii necesare şi să rezolve acele probleme fundamentale pe care le are, fără să intervină prea mult în activitatea noastră comercială. Am mers să discutăm cu marii jucători europeni despre tot ce înseamnă coletărie sau alte tipuri de produse în această direcţie şi am aflat că România, deşi este o piaţă fantastică, avem cel puţin trei companii de curierat. Suntem singura ţară din Europa care avem trei companii care au reuşit să crească intern şi care se bat de la egal la egal cu orice altă companie cel puţin din Uniunea Europeană", a punctat reprezentantul CNPR.

Editor : D.R.