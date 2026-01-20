Sindicaliştii din sănătate cer ca spitalele publice să fie exceptate de la reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale

Federaţia „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) declanşează un program de acţiuni pentru protejarea veniturilor angajaţilor din sănătate. Demersul sindicaliştilor este îndreptat împotriva intenţiei Guvernului de a-i include pe angajaţii din unităţile sanitare publice în categoria celor cărora le este aplicabilă reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale.

„În ultimele zile, în spaţiul public au fost prezentate soluţii de «reducere a anvelopei salariale» cu 10% la nivelul instituţiilor publice, inclusiv prin diminuarea unor sporuri şi/sau prin reduceri de posturi, chiar dacă discursul oficial susţine că nu vor fi afectate salariile de bază. În sănătate, o astfel de abordare înseamnă, inevitabil, fie diminuarea veniturilor reale (prin afectarea drepturilor salariale care compensează condiţiile de muncă şi continuitatea activităţii), fie reducerea personalului – cu efect direct asupra capacităţii de asigurare a continuităţii asistenţei medicale şi a siguranţei pacienţilor”, precizează sindicaliştii într-un comunicat de presă, citat de News.ro.

În acest context, ei reamintesc „o realitate simplă şi verificabilă” în fiecare spital public, şi anume că sistemul sanitar funcţionează deja „cu deficit cronic de personal, suprasolicitare, epuizare profesională şi presiune constantă asupra echipelor medicale”.

„Chiar şi simpla evocare a unor tăieri de venituri amplifică insecuritatea profesională şi riscul de migraţie, cu impact direct asupra pacienţilor”, punctează Federaţia sindicală.

Potrivit sursei citate, programul de acţiuni începe din această săptămână, prin întâlnirile pe care toate sindicatele afiliate la FSSR le vor avea cu parlamentarii din teritoriu. Aceste întâlniri au rolul de preambul al protestelor şi urmăresc să prezinte parlamentarilor consecinţele dramatice pe care le-ar avea includerea sănătăţii în măsura reducerii cu 10% a cheltuielilor salariale, să solicite intervenţii legislative şi politice urgente pentru exceptarea explicită a unităţilor sanitare publice de la această măsură şi să obţină angajamente publice ferme pentru protejarea veniturilor angajaţilor din sănătate.

Sindicaliştii fac apel la dialog

Totodată, Consiliul de Coordonare al FSSR a adoptat, într-o şedinţă desfăşurată luni, solicitările esenţiale ce vor fi adresate decidenţilor politici şi care, în cazul neonorării lor, vor deveni „automat” revendicările protestelor ce vor fi declanşate în perioadele următoare.

Astfel, sindicaliştii din sănătate cer exceptarea „explicită” a tuturor unităţilor sanitare publice (şi a instituţiilor care asigură serviciile medicale publice) de la orice măsură de reducere cu 10% a cheltuielilor de personal/salariale, indiferent de formula tehnică utilizată, asumarea publică, clară şi constantă, de către Guvern şi Ministerul Sănătăţii, a protejării veniturilor angajaţilor din sănătate, inclusiv printr-o garanţie cu valoare juridică (nu doar declaraţii), care să excludă orice diminuare a drepturilor salariale sub pretextul „reducerii anvelopei”.

„Orice program de eficientizare în sănătate trebuie să vizeze sursele reale de pierderi: risipa, managementul defectuos, contractele ineficiente şi lipsa reformelor structurale, nu transferul costurilor asupra salariaţilor”, precizează sursa citată.

Sindicaliştii mai vor să se respecte dialogul social real prin consultarea efectivă a organizaţiilor sindicale reprezentative înainte de orice decizie care afectează veniturile, personalul şi funcţionarea unităţilor sanitare publice şi să se identifice resursele financiare şi soluţiile care să asigure cel puţin menţinerea veniturilor salariale reale, „de dorit fiind chiar creşterea acestora”.

„FSSR reafirmă un adevăr esenţial pentru buna funcţionare a sistemului public de sănătate: resursa umană din sănătate nu poate fi tratată ca variabilă de ajustare bugetară.

Reamintim că adoptarea unei măsuri care determină reducerea veniturilor salariale reale în sănătate, indiferent de forma tehnică utilizată, deschide posibilitatea declanşării legale a unui conflict colectiv de muncă şi a unei greve generale împotriva politicilor sociale ale Guvernului. Aşa cum a demonstrat şi în anii anterior, FSSR nu va ezita să utilizeze această posibilitate legală, iniţiind şi desfăşurând toate acţiunile posibile menite să apere interesele angajaţilor din sănătate”, se mai arată în comunicatul citat.

Editor : C.L.B.