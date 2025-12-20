Live TV

Video Șine denivelate pe traseul tramvaiului 32 din Capitală. Traficul nu e oprit, bucureștenii circulă pe propriul risc: „E un real pericol”

Data publicării:
tramvai in bucuresti
Foto: Captură video Digi24

Pericol pe traseul liniei de tramvai 32 din Capitală, în două zone. Șinele sunt îndoite, iar vatmanii trebuie să manevreze tramvaiele cu viteze extrem de mici. Totul în timp ce vehiculele se clatină. Reprezentanții Societății de Transport spun că problema se va remedia, doar că nu prea curând, așa că bucureștenii circulă pe propriul risc.

 

Calea Rahovei, linia 32, anul 2025. Un tramvai înaintează cu 7 kilometri pe oră. Vagoanele se clatină serios, iar vatmanii speră că nu va fi ziua în care se va produce o tragedie. Problemele au apărut din cauza gazonului care a fost plantat chiar lângă șine.

„Gazonul a apărut pe linia 32, după ce în 2017 Primăria Capitalei a semnat un acord cu Primăria de sector. Însă problemele au apărut destul de repede, în 2021, de exemplu, două tramvaie au deraiat, iar comisia STB a ajuns la concluzia că totul din cauza gazonului. Ce a rămas în urmă? Foarte mult noroi, însă toată situația a scos la iveală și problema șinelor contorsionate”, relatează jurnalistul Digi24 Vali Stan.

Mii de oameni își pun viața în pericol în fiecare zi. Singura lor alinare? Umorul.

„Sunt de 40 de ani aici și n-am văzut așa ceva. Frică nu îmi e, dacă n-am murit până acuma. Dacă nu ești puțin legănat, nu poți să mergi la piață”, spune un localnic.

„Vă leagănă așa puțin. Mai ales dimineața e și mai bine, că te ia somnul mai bine. Asta-i România”, spune o altă persoană.

„E un real pericol, oricând poate să deraieze”, susține un alt locuitor. 

Societatea de transport București a început lucrările în zona șinelor distruse, dar reprezentanții instituției nu pot să estimeze când vor fi gata lucrările.

„Noi lucrăm în fiecare noapte pentru a nu perturba circulația tramvaielor. Au fost instituite măsuri de restricții de viteză pe zona respectivă, iar echipele noastre monitorizează aproape fiecare trecere a tramvaielor în zona”, declară un reprezentant STB. 

Pe lângă lucrările din Rahova, Primăria a început și modernizarea a altor două linii de tramvai. Este vorba despre 18 kilometri de șine, din zona Basarabia și Pallady.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
1
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
F-16 Turcia
2
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
3
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
S-400 Triumph
4
Turcia vrea să dea înapoi Rusiei bateriile antiaeriene S-400, pentru a câștiga favorurile...
Vladimir Putin
5
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe zi! Ce nu consumă niciodată și alimentul ”magic” din dietă
Digi Sport
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe zi! Ce nu consumă niciodată și alimentul ”magic” din dietă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu: Bucureştiul are nevoie de un buget minim de 8,5 miliarde de lei pentru anul viitor, ca să funcţioneze
Bucuresti, casa poporului
Primăria Capitalei vrea să introducă o taxă specială pentru turiștii care vin în București
bazin de inot
Reabilitarea bazinului de înot de la Complexul „Lia Manoliu” din București poate începe. Când ar trebui finalizate lucrările
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu preia coordonarea PNL București în locul lui Hubert Thuma
politisti inarmati la perchezitii
Patru persoane au fost reținute după percheziții într-un dosar de evaziune și fals. Prejudiciul se ridică la circa 900.000 de lei
Recomandările redacţiei
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
„O pace fierbinte în Europa”. O țară NATO urmărește din satelit...
Nicușor Dan: Președintele își recâștigă dreptul de a sesiza CCR pe...
Moscow, Russia. 06 August, 2025. Russian President Vladimir Putin, left, welcomes U.S Special Envoy Steve Witkoff, before a face-to-face meeting at the Kremlin, August 6, 2025 in Moscow, Russia. Credit: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Alamy Live News
Trimisul lui Trump la Kremlin, ales chiar de Putin. Președintele rus...
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor: „Dincolo de protocolul Coaliției, când ești la...
Ultimele știri
Consilierul lui Bolojan: Nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în anii următori. Trebuie să luăm o pauză
Situație inedită în Parlamentul din Lituania: o pisică ar putea decide viitorul postului public de radioteleviziune
Volodimir Zelenski anunță că SUA vor organizarea de negocieri directe Ucraina-Rusia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Adorabila prințesă Charlotte cucerește inimile tuturor: „Cât de dulce e!”. William și Kate, eleganți pentru...
Cancan
Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor când și-a văzut mama în sicriu. Nu s-a mai putut abține
Fanatik.ro
Tragedie! Un pilot de curse a murit împreună cu întreaga familie într-un accident aviatic
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Ce obsesie are Simona Halep, după retragerea din tenis. A dezvăluit totul abia acum
Adevărul
Criza din sistemul de pensii se adâncește: raportul salariați–pensionari, tot mai fragil. Ce ne așteaptă
Playtech
Truc vechi pentru a încălzi caloriferele mai tare. Nu trebuie să umbli la termostat
Digi FM
Mihaela Rădulescu, mesaj sfâșietor după moartea mamei sale: „Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea...
Digi Sport
Camerele de supraveghere au filmat tot: un jucător de la Barcelona SC, împușcat mortal în plină zi
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Avertisment al oamenilor de știință: un analgezic popular ar putea face mai mult rău decât bine
Newsweek
Ultimul bonus la pensie pe 2025. Care pensionari primesc 320 lei zilele acestea? Ce pot cumpăra cu banii?
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...