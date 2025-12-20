Pericol pe traseul liniei de tramvai 32 din Capitală, în două zone. Șinele sunt îndoite, iar vatmanii trebuie să manevreze tramvaiele cu viteze extrem de mici. Totul în timp ce vehiculele se clatină. Reprezentanții Societății de Transport spun că problema se va remedia, doar că nu prea curând, așa că bucureștenii circulă pe propriul risc.

Calea Rahovei, linia 32, anul 2025. Un tramvai înaintează cu 7 kilometri pe oră. Vagoanele se clatină serios, iar vatmanii speră că nu va fi ziua în care se va produce o tragedie. Problemele au apărut din cauza gazonului care a fost plantat chiar lângă șine.

„Gazonul a apărut pe linia 32, după ce în 2017 Primăria Capitalei a semnat un acord cu Primăria de sector. Însă problemele au apărut destul de repede, în 2021, de exemplu, două tramvaie au deraiat, iar comisia STB a ajuns la concluzia că totul din cauza gazonului. Ce a rămas în urmă? Foarte mult noroi, însă toată situația a scos la iveală și problema șinelor contorsionate”, relatează jurnalistul Digi24 Vali Stan.

Mii de oameni își pun viața în pericol în fiecare zi. Singura lor alinare? Umorul.

„Sunt de 40 de ani aici și n-am văzut așa ceva. Frică nu îmi e, dacă n-am murit până acuma. Dacă nu ești puțin legănat, nu poți să mergi la piață”, spune un localnic.

„Vă leagănă așa puțin. Mai ales dimineața e și mai bine, că te ia somnul mai bine. Asta-i România”, spune o altă persoană.

„E un real pericol, oricând poate să deraieze”, susține un alt locuitor.

Societatea de transport București a început lucrările în zona șinelor distruse, dar reprezentanții instituției nu pot să estimeze când vor fi gata lucrările.

„Noi lucrăm în fiecare noapte pentru a nu perturba circulația tramvaielor. Au fost instituite măsuri de restricții de viteză pe zona respectivă, iar echipele noastre monitorizează aproape fiecare trecere a tramvaielor în zona”, declară un reprezentant STB.

Pe lângă lucrările din Rahova, Primăria a început și modernizarea a altor două linii de tramvai. Este vorba despre 18 kilometri de șine, din zona Basarabia și Pallady.

