Situație scandaloasă în Vâlcea: Bradul de Crăciun din centrul unui oraș a fost tăiat din cimitir, de la mormântul unui localnic

Situație scandaloasă în județul Vâlcea. Bradul instalat și împodobit de Crăciun în centrul orașului Drăgășani a fost tăiat din cimitirul administrat de primărie. Fusese plantat acum 25 de ani pe mormântul unui localnic.

Totul a ieșit la iveală în momentul în care rudele unui bărbat decedat și înmormântat în cimitirul din Drăgășani, județul Vâlcea, au observat că bradul împodobit de autorități în centrul orașului seamă izbitor cu cel pe care îl plantasere în urmă cu 25 de ani la un mormânt din cimitir. Când au ajuns la cimitir, au constatat că, într-adevăr, bradul fusese tăiat și au cerut explicații autorităților.

Primarul s-a declarat șocat de această situație. A cerut explicații angajaților de la cimitir, care au spus că bradul reprezenta un pericol pentru morminte și s-a luat decizia să fie tăiat și amplasat în centrul orașului și împodobit pentru sărbătorile de iarnă.

Primarul a decis să deschidă o anchetă internă și să cerceteze disciplinar angajații de la cimitir.

Tot în orașul Drăgășani, din județul Vâlcea, primarul a decis să mute și biroul viceprimarului chiar în cimitir. Acesta funcționează de mai bine de 3 săptămâni în incinta cimitirului. Decizia ar fi fost luată din răzbunare, spune viceprimarul.

Editor : A.P.