Un conflict politic dintr-un oraș din Vâlcea a ajuns în punctul în care biroul viceprimarului a fost mutat în cimitir. Acesta acuză că la mijloc ar fi vorba despre o răzbunare a primarului. Edilul susține că relocarea în cimitir s-a făcut doar din cauza lucrărilor de renovare din primărie.

„Am dorit să-i fac o vizită inopinantă domnului viceprimar, pe care îl găsiți la cimitirul «Eternitatea», după cum vedeți. Aici e biroul dânsului”, spune primarul din Drăgășani, Costinel Stoica.

Activitatea viceprimarului din Drăgășani, județul Vâlcea, se va desfășura în condiții de bază, pentru un cimitir.

„Un birou doi pe doi, lumina abia am făcut-o în această dimineață, fără internet. Chiar în incinta cimitirului, între morminte”, spune viceprimarul din Drăgășani, Ștefan Nedelcu.

Viceprimarul susține că relocarea surprinzătoare este o răzbunare a edilului, care spune că nu ar fi fost de acord cu un proiect.

„Am propus un proiect de hotărâre, primăria să doneze legal către instituțiile de învățământ școlar și preșcolar cadouri. I-am reproșat că nu s-a ținut de cuvânt. Și probabil, așa o gândesc eu, ca un motiv de marginalizare, răzbunare. Să vă spun așa, între ghilimele, primăria Municipiului Drăgășani are o suprafață de 5000 de mp. Este cea mai mare primărie din țară raportat la numărul de locuitori”, afirmă viceprimarul Ştefan Nedelcu.

Primarul îl contrazice. Spune că l-a mutat într-un loc mai liniștit pentru că în primărie se fac lucrări de reabilitare.

„Biroul s-a mutat în biroul administratorului cimitirului în perioada cât în biroul viceprimarului se fac lucrări de întreținere, conform contractului. Este un birou cu condiții foarte bune”, spune primarul Costinel Stoica.

Audiențele la viceprimar se vor ține în biroul din cimitir cel puțin trei luni.

