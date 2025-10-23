Alertă de intervenție în stațiunea Băile Olănești, județul Vâlcea, după ce o conductă principală de alimentare cu gaze naturale a fost spartă în timpul unor lucrări la sistemul de canalizare. Autoritățile au evacuat 35 de persoane din zona afectată, iar echipele de intervenție acționează pentru înlăturarea oricărui pericol.

Incidentul a fost semnalat joi, prin apel la 112, de muncitorii care efectuau lucrări la sistemul de canalizare în stațiunea Băile Olănești, din județul Vâlcea. În timpul operațiunilor, aceștia au perforat accidental conducta principală de alimentare cu gaze naturale din localitate.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul ISU Vâlcea, care au asigurat zona pentru prevenirea unei explozii, împreună cu echipele societății de distribuție a gazelor naturale. Alimentarea cu gaze a fost sistată temporar, până la remedierea avariei.

Potrivit ISU Vâlcea, 35 de persoane care locuiesc în apropierea zonei afectate au fost evacuate preventiv. În prezent, misiunea este în desfășurare, iar echipele tehnice lucrează la închiderea completă a conductei și la eliminarea oricărui risc.

