Antrenorul Serenei Williams, despre Simona Halep: E mai puțin fresh din punct de vedere fizic

Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, a analizat finala de la Australian Open dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki. Francezul observă că Simona se resimte după meciurile lungi jucate în semifinală și în turul al treilea. De altfel, românca este sportiva care a acumulat cele mai multe ore în teren la Australian Open 2018.

Live Text | HALEP - WOZNIACKI FINALA AUSTRALIAN OPEN 2018. Un meci pentru istorie

„Caroline s-a emoționat când a servit pentru set, la 5-2. Ambele jucătoare nu reușesc să își stăpânească foarte bine emoțiile când trebuie să închidă și amândouă joacă grozav când scorul le convine. Caroline Wozniacki a fost mai agresivă în tie-break. Loviturile ei pe linie sunt incredibil de precise. Câștigarea primului set e meritată.

Am senzația că Simona Halep este mai puțin fresh din punct de vedere fizic decât Wozniacki. Forma fizică va juca un rol important în acest meci”, a scris antrenorul Serenei pe Twitter.

Într-adevăr, Simona pare să aibă ceva probleme. La scorul de 3-2 în favoarea sa, în al doilea set, Halep a cerut intervenția echipei medicale, care i-a măsurat tensiunea și pulsul.

Being tired and feeling the cramps coming pushed #SimonaHalep to be more aggressive. She started to losen up and her shots got more pace. On her side, #CarolineWozniacki got stiff. One set all.