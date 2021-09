David Popovici spune că a refuzat oferte de la cele mai bune universități din America. „Mi-e foarte bine aici”

Tânărul înotător David Popovici, care a făcut senzație la Jocurile Olimpice de la Tokyo, spune că a luat decizia să își continue studiile în România, deși a fost ofertat de universități din Statele Unite ale Americii, relatează DigiFM.

„De când s-a deschis sezonul de recrutări, am primit o grămadă de oferte de la foarte multe universități, și de la cele mai prestigioase din America. Am fost onorat. Numai că, după mult timp de gândire, am ajuns la concluzia că mi-e foarte bine aici”, a spus sportivul.

Popovici a povestit, de asemenea cum, la Jocurile Olimpice, în timp ce se afla la masă, l-a văzut pe Novak Djokovich, dar nu a mers să facă o poză cu el. Nu a vrut să îl deranjeze.

„N-am vrut să-l supăr. Când am ajuns în cameră, am sunat-o pe prietena mea și i-am zis că l-a văzut pe Djokovich. Mi-a zis să îi trimit poză, era cu mama ei. Amândouă sunt înnebunite după el. Le-am zis c nu am făcut, pentru că nu voiam să îl deranjez. S-au supărat. A doua zi când l-am văzut, am zis că mă duc să fac o poză pentru prietena mea și mama ei. Se făcuse ca un fel de coadă, erau oameni din toate țările care voiau să facă o poză cu el. Djokovich îi întreba pe oameni de unde sunt și el le zicea câte ceva în limba lor. Când i-am zis că sunt din România, mi-a vorbit în română. Mi s-a părut drăguț”, a spus el.

