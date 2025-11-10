Femeile transgender vor fi interzise la toate evenimentele olimpice feminine. Argumentele de la baza deciziei (The Times)

Comitetul Olimpic Internațional (COI) urmează să anunțe interzicerea femeilor transgender în competițiile feminine la începutul anului viitor, după o analiză științifică a dovezilor privind avantajele fizice permanente ale nașterii de sex masculin, potrivit The Times.

Până acum, îndrumările COI pentru sporturile olimpice au fost că femeile transgender pot concura cu niveluri reduse de testosteron, dar lăsau la latitudinea fiecărui sport individual să decidă. Acest lucru urmează să se schimbe acum sub noua președintă, Kirsty Coventry, care a promis să protejeze categoria feminină.

Directorul medical și științific al comitetului, Dr. Jane Thornton, a prezentat săptămâna trecută membrilor COI, la o reuniune de la Lausanne, concluziile inițiale ale unei analize științifice privind problemele atleților transgender și ale atleților cu diferențe de dezvoltare sexuală (DSD) care concurează în sportul feminin.

Surse au declarat pentru publicația citată că prezentarea susținută de Thornton, o fostă canotoare olimpică canadiană, a afirmat că dovezile științifice au arătat că există avantaje fizice ale nașterii de sex masculin, avantaje care au rămas la sportivi, inclusiv la cei care au urmat tratamente pentru reducerea nivelului de testosteron.

„A fost o prezentare foarte științifică, factuală și lipsită de emoție, care a expus destul de clar dovezile”, a declarat o sursă. O altă sursă din cadrul COI a declarat că membrii COI au primit feedback extrem de pozitiv cu privire la prezentare.

Se înțelege că COI își va anunța probabil noua politică la începutul noului an, posibil în preajma sesiunii COI de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, la începutul lunii februarie.

Mai sunt de făcut unele eforturi pentru a asigura eficacitatea juridică a noii politici. Până acum, politica COI s-a bazat pe recomandări și îndrumări pentru sport, mai degrabă decât să facă parte din regulile sale de eligibilitate.

Unele sporturi, precum atletismul și înotul, au interzis deja participarea la competiții feminine a sportivilor care au trecut de pubertatea masculină, dar altele, inclusiv fotbalul, nu au făcut-o.

Coventry, o fostă înotătoare olimpică din Zimbabwe, aleasă la începutul acestui an, a declarat în iunie: „Înțelegem că vor exista diferențe în funcție de sport. Ar trebui să depunem efortul de a pune accent pe protejarea categoriei feminine și ar trebui să ne asigurăm că acest lucru se face în consens cu toate părțile interesate. Dar trebuie să facem acest lucru cu o abordare științifică și cu includerea federațiilor internaționale care au depus deja multă muncă în acest domeniu.”

Noua politică va acoperi probabil și sportivele cu DSD (diferențe de dezvoltare sexuală) - cele care au fost crescute ca fete de la naștere, dar au cromozomi masculini și niveluri masculine de testosteron.

Această acțiune vine în urma controversei uriașe de la turneul de box de la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, când două boxere, Imane Khelif din Algeria și Lin Yu-Ting din Taiwan, au câștigat medalii de aur, în ciuda faptului că fuseseră descalificate de la Campionatele Mondiale din anul precedent pentru că nu ar fi îndeplinit criteriile de eligibilitate privind genul.

World Boxing, noua federație internațională de box recunoscută de CIO încă de la Paris, a introdus testarea sexuală obligatorie și a declarat că Khelif nu va putea concura la categoria feminină până când nu va fi supusă testului.

