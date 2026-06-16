Adversară din Belarus pentru Universitatea Craiova în primul tur preliminar al Champions League

Universitatea Craiova va întâlni echipa belarusă ML Vitebsk în primul tur preliminar al Champions League, potrivit tragerii la sorţi efectuate marţi, la Nyon.

Universitatea va juca prima manşă pe 7 sau 8 iulie, fiind posibil ca meciul să aibă loc pe teren neutru, aşa cum echipele din Belarus au făcut în ultimele sezoane, relatează Agerpres.

Manşa secundă va avea loc în Bănie, pe 14 sau 15 iulie.

ML Vitebsk a câştigat în premieră titlul de campioană în Belarus în 2025, după ce în 2024 a terminat pe locul al doilea.

Programul meciurilor din turul întâi preliminar al Champions League:

Sabah FC (Azerbaidjan) - The New Saints FC (Ţara Galilor)

Floriana FC (Malta) - Shamrock Rovers FC (Irlanda)

FC Flora Tallinn (Estonia) - FC Iberia 1999 Tbilisi (Georgia)

Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) - Inter Club d'Escaldes (Andorra)

SS Tre Fiori FC (San Marino) - Larne FC (Irlanda de Nord)

FC Ararat-Armenia (Armenia) - Riga FC (Letonia)

FC Vardar Skopje (Macedonia de Nord) - KuPS Kuopio (Finlanda)

FK Kauno Zalgiris (Lituania) - FC Drita (Kosovo)

ML Vitebsk (Belarus) - Universitatea Craiova (România)

FC Petrocub Hînceşti (Moldova) - KF Egnatia (Albania)

FK Borac Banja Luka (Bosnia-Herţegovina) - PFC Levski Sofia (Bulgaria)

Vikingur Reykjavik (Islanda) - ETO FC Gyor (Ungaria)

FC Kairat Almatî (Kazahstan) - FK Sutjeska-Niksic (Muntenegru)

KI Klaksvik (Feroe) - FC Atert Bissen (Luxemburg)

Marţi va avea loc tragerea la sorţi a turului al doilea preliminar al competiţiei, meciurile din prima manşă fiind programate pe 21-22 iulie, iar din manşa secundă pe 28-29 iulie.

Editor : Liviu Cojan